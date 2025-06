Vrućine ne popuštaju: U jednom dijelu Hrvatske temperatura će rasti i preko 30 stupnjeva

Nema velikih promjena na sinoptičkom planu Europe. Kao i posljednjih dana, stabilnije je na jugoistoku gdje se i dalje nalazi velika anticiklona, dok je zapad i sjever kontinenta prošaran ciklonama i frontama, a stoga i pljuskovima te grmljavinom. Pri takvoj raspodjeli atmosferskih sustava, nama pritječe topao zrak s juga.

U srijedu će biti sunčano i toplo, ali ponovno vjetrovito. Na nebu će biti samo malo oblaka. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, na obali jugo. Najniža temperatura bit će od 16 do 20, samo u gorju oko 13. Ali to je sve u ranim jutarnjim satima, dok će već u 10 sati posvuda biti oko 25.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano, ali uz više oblaka. To će, kao i u utorak, biti samo visoki oblaci, no bit će ih puno pa će nebo imati onu mliječnu bijelu boju. Puhat će umjeren, povremeno i jak jugozapadnjak i danju će biti vruće, s najvišom temperaturom od 30 do 32. Navečer će vjetar slabjeti.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu drugi će dio dana biti sunčan, uz malo oblaka. Ovdje će vjetar biti slabiji nego na zapadu, ali također topao, jugozapadnog smjera. Temperatura do 31, 32.

U Istri, Primorju i Gorskoj Hrvatskoj poslijepodne će biti sunčano i vrlo toplo, uz nešto više oblaka nego ujutro. I ovdje će to biti oni visoki oblaci koji ljeti znaju pojačavati osjet sparine. Na obali će puhati umjereno jugo, u gorju jugozapadni vjetar, a temperatura će biti oko 27 - samo u višem gorju malo manje od toga.

U Dalmaciji također sunčano, povremeno uz malo oblaka, uglavnom na sjeveru. Jugo će i dalje puhati umjereno, tek će navečer oslabjeti. Temperatura od 27 do 31, pri čemu će najtoplije biti u Zagori.

More se počelo malo jače grijati. I taj će se trend nastaviti sljedećih dana. U utorak mu je temperatura bila između 21 i 23 Celzijeva stupnja. Toplije je na sjeveru gdje je pliće, pa se brže zagrije.

I sljedećih dana na kopnu će biti sunčano i vruće, štoviše temperatura će za vikend malo i porasti. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar. U četvrtak, u središnjoj Hrvatskoj, postoji mala vjerojatnost za kraće lokalne pljuskove. Jutarnja će temperatura biti oko 17, a najviša dnevna do 31, 32, lokalno i 33 Celzijeva stupnja.

I na obali će biti sunčano, često i vedro, te vruće. Samo su u unutrašnjosti Istre mogući kraći lokalni pljuskovi u popodnevnim satima. Umjereno jugo će u petak prolazno oslabjeti, a onda u subotu ponovno malo ojačati. Temperatura će noću biti oko 20, a danju oko 30 stupnjeva.

Nema dakle promjene sve do kraja tjedna. Ostaje nam sunčano i vruće, štoviše sljedećih će dana biti malo toplije i samo su rijetko mogući lokalni pljuskovi na kopnu. Zatim tek početkom sljedećeg tjedna stiže osvježenje.