VIDEO Ustaška pjesma orila se na proslavi pobjede na izborima. Imamo reakciju gradonačelnika

Josip Mišković (HSP) u nedjelju je slavio šestu uzastopnu pobjedu na izborima te je tako produljio svoj dugogodišnji mandat na funkciji gradonačelnika Popovače. Vodila se velika bitka u tom gradu Sisačko-moslavačke županije, a Mišković kao kandidat HSP-a, HSLS-a i MOST-a) tijesno je, za tek sedamdesetak glasova, nadjačao Hrvoja Vuića, kandidata HDZ-a i HSU-a.

Vječiti gradonačelnik Popovače, ujedno i jedini HSP-ovac koji je čelnik nekog grada u Hrvatskoj, veliko slavlje priredio je u svojoj roditeljskoj kući. Tamo se okupilo mnoštvo uzvanika, tamburaši su ih zabavljali, a u jednom trenutku počeli su odjekivati zvuci ustaške pjesme "Evo zore, evo dana". O tome svjedoči i snimka koju nam je poslao jedan čitatelj.

"Proslavili smo na obiteljskom imanju koje koristimo, između ostalog, i za druženja. Stigli su brojni prijatelji, suradnici, simpatizeri stranke, ali i stanovnici Popovače koji su mi izrazili potporu. Nakon što sam održao govor zahvale još neko vrijeme sam bio na proslavi, a potom se povukao. Tako da nisam bio prisutan kad se dogodilo to što spominjete, no mnogi su ostali slaviti do jutarnjih sati i nakon mog odlaska", kazao je za DNEVNIK.hr Mišković te dodao:

"Snimku nisam vidio pa niti ne znam o kome je točno riječ. Ponavljam, bilo je mnoštvo ljudi pa nije isključeno da je netko to i zlonamjerno napravio. Sigurno nitko iz mog tima, ili od momaka koji su bili u Domovinskom ratu, a koji nas podržavaju od početka, tamburašima, koji su također moji prijatelji, nije kazao da to bude na repertoaru. Iako stranački pripadam HSP-u, ono što na neki način nije dopušteno ne podržavam i ne odobravam kao niti pjesme koje ne priliče. Isto tako nikoga ne osuđujem, netko je možda više popio ili možda ima malo ekstremnije stavove, ne osuđujem ako netko nešto sluša u svom privatnom prostoru. Nažalost danas je takvo vrijeme da netko može nešto napraviti ili snimiti i u zloj namjeri i onda sve to vrlo brzo putem društvenih mreža dospije u javnost."

Josip Mišković, gradonačelnik Popovače Foto: Darko Tomas/Cropix

Dodao je da možda netko sada želi ocrniti njegovu pobjedu na izborima i dobro odrađenu kampanju.

Osvrnuo se i na činjenicu da je na vlasti već dva desetljeća te je jedini gradonačelnik Popovače u povijesti s obzirom da je status grada stekla 2013. godine.

"Moj tim već 20 godina radi sve da naš grad ide naprijed u svim segmentima - gospodarski, stvarajući uvjete za bolji život, a o čemu svjedoči i povećanje nataliteta te činjenica da se mnogi mladi odlučuju ostati ovdje. Ljudi su to prepoznali i hvala im na tome. A čestitam i svojim protukandidatima, naša pobjeda tim je veća kad znamo da smo je ostvarili protiv velikih stranaka. No, otvoreni smo za suradnju sa svima", naglasio je Mišković.

Inače, on se nakon pobjedničkog slavlja, već sljedećeg jutra morao pojaviti na ročištu na Županijskom sudu u Zagrebu jer ga se s još trojicom tereti za zlouporabu položaja i ovlasti, krivotvorenje službene ili poslovne isprave te poticanja i pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti. Uskok vjeruje da je 2015. godine, kao gradonačelnik, pristao na traženje šefa tamošnjeg NK Dinamo Osekovo, Romana Rosavca, da posao rekonstrukcije svlačionica za ovaj klub dobije tvrtka Podgorski usluge d.o.o. Mišković je optužen da je namjestio natječaj tako da tvrtka u kojoj mu radi šogor dobije posao rekonstrukcije svlačionica, a ona je potom dio posla prepustila tvrtki Stil Popovača u kojoj je njegova supruga direktorica.

"Taj postupak traje već deset godina, prijava je došla anonimno ili ciljano. Na ročišta redovito dolazim i smatram kako nema krivnje na meni niti na gradu Popovači. Dostavili smo svu dokumantaciju koju su tražili i vjerujem kako će se sve to dokazati i na sudu", kazao je, a sljedeće ročište očekuje ga već 5. lipnja.

Dodajmo i kako je prošle godine Mišković bio jedan od aktera priče Provjerenog o trošenju javnog novca. Što je pokazalo izvješće Državne revizije i na što se trošilo u Popovači pogledajte u prilogu Ane Malbaše Major.