U srijedu navečer, akcijom policije i USKOK-a, pretraženi su stanovi i poslovni prostori službenika, koje se tereti za odavanje tajnih podataka. Najnovije detalje akcije popratio je novinar Domagoj Mikić za Dnevnik Nove TV.

Policija je u suradnji s USKOK-om izvršila pretragu stanova i poslovnih prostora najmanje tri osobe, među kojima su visokorangirani službenik za analitiku Ravnateljstva policije te bivši službenik nekadašnje Protuobavještajne agencije (POA), koje se tereti za odavanje tajnih podataka.

Najnovije detalje istrage otkrio je reporter Domagoj Mikić u Dnevniku Nove TV, koji je rekao da je policija dovršila pretrage.

"Prije pola sata oglasili su se iz MUP-a, izuzeta je veća količina pokretnih stvari i sada slijedi onaj teži dio - analiza sadržaja, gdje će se vidjeti ima li išta točnog u indicijama kojima raspolaže policija. Nakon analitike, policajci će sve proslijediti tužitelju USKOK-a, koji će odlučiti daljnje korake", rekao je Mikić.

Potencijalne optužbe nose puno težine. "Ako se optužbe pokažu istinitima, biti će to velika pljuska za cijeli sustav - riječ je o vrlo visokorangiranom policijskom službeniku koji je imao uvid u brojne tajne akcije, nije riječ o nekom nižerangiranom policajcu, tako da će se policija morati detaljno pozabaviti ljudima iz svojih redova", rekao je Mikić.

Što će biti s policajcem?

Standardna procedura jasno nalaže što će biti s policajcem. "Čuli smo danas i resornog ministra Davora Božinovića. Policajac je dobio službeno rješenje o udaljenja iz službe dok se ne okonča istraga, kako ne bi došlo do daljnje moguće kompromitacije sustava. Također, kako doznajemo iz policije, nitko od aktera za sada nije službeno uhićen", rekao je Mikić.

"Ministar Božinović je isto tako istaknuo kako je nevjerojatno da je netko na ovako visokoj razini radio screenshotove i dalje ih proslijeđivao ljudima koji ni na koji način ne bi trebali imati uvida u tajne spise", rekao je Mikić.

Također, činjenica da je ova akcija iscurila u javnost prije svog završetka indikator je situacije u sustavu. "Treba se zapitati kako je moguće da ovakva tajna akcija iz sustava ispliva u javnost, prije nego što uopće završe ove predistražne radnje, tako da će nadležni istražitelji morati utvrditi od kuda i dalje cure informacije", komentirao je Mikić.

Koliki je sigurnosni problem?

Ante Letica s Instituta za istraživanje hibridnih sukoba, objasnio je u Dnevniku Nove TV da, ako se dotičnom policajcu dokaže krivnja, ovo može predstavljati veliki sigurnosni problem.

"Pa to je veliki sigurnosni problem, posebno jer je navedena osoba imala uvid u sve tajne podatke kojima MUP raspolaže, posebno što se tiče tajnih istraga. To mogu biti vrlo ozbiljne posljedice. Nadam se da će istraga, koju vode policija i USKOK, odgovoriti na pitanje koliko je točno ta hobotnica išla duboko", rekao je Letica.

Ovakvi incidenti svakako mogu utjecati na tijek istraga na kojima su osumnjičeni radili. "U kaznenopravnom smislu ovo nema utjecaja na te istrage, ali u smislu dokazivanja nekih zločina, sigurno da može imati utjecaja. Neki će možda sakriti neke tragove ili prikriti kriminalnu aktivnost na temelju dobivenih informacija. Dakle, šteta može biti velika, ali to ovisi o tome je li ovo bio samo izolirani slučaj ili se radilo o konstantnom neovlaštenom odlijevu informacija", rekao je Letica.

Kako razotkriti curenje informacija?

Odavatelje povjerljivih informacija ili drukere teško je otkriti. "Da, u ovom slučaju to nisu drukeri - to su izdajnici, kriminalci koji koriste položaj da bi odavali povjerljive podatke u zamjenu za materijalnu dobit", pojasnio je Letica

"Otkrivanje takvih slučajeva odvija se svakodnevnim kontrolama od strane nadležnih rukovoditelja, to se radi analitičkim uspoređivanjem određenih informacija, radi se suradnjom SOA-e i nekih drugih tijela...Još uvijek nema takvog zločina da bude nedodirljiv, uvijek netko nešto kaže što ne bi trebao", objasnio je Letica.

A curenje informacija o samoj akciji u javnost je - svakodnevni problem. "Pa to je jedan od problema s kojima se stalno susrećemo, informacije dođu u javnost prije nego što se akcije realiziraju. To je pitanje odnosa novinara s nekim osobama koje raspolažu takvim podacima, koje daju novinarima podatke koje ne bi trebali. Cijenim novinare, ovdje je u svakako u pitanju interes javnosti, ali to sve treba imati svoju proceduru i neki red. Ova mi situacija ne izgleda baš dobro", rekao je Letica.

