Gradonačelnik Siska na prvoj sjednici digao si plaću za 100 posto? Građanima napunio vodu u jezercu

Novi gradonačelnik Siska Domagoj Orlić (44) izabran je na tu funkciju u prvom krugu lokalnih izbora te je pobjedio SDP-ovu kandidatkinju i tadašnju gradonačelnicu Kristinu Ikić Baniček.

U fotelju gradonačelnika Siska zasjeo je kao HDZ-ov nestranački kandidat, a bio je državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja.

No, njegove prve odluke izazvale su veliki šok, a o njima se oglasila Gradska organizacija SDP-a Sisak te njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Domagoj Orlić nije gubio vrijeme. Na svojoj prvoj konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća jasno je pokazao što mu je prioritet: samom sebi povećati plaću za 100%. Čovjek koji je još jučer zastrašivao zaposlenike pričama o financijskom kolapsu grada i upozoravao da možda neće biti plaća, danas je sam sebi potpisao dvostruko povećanje. Još jedan dokaz da je Orlić jednostavno - lažljivac.

Baš danas, dan prije nego je trebao biti koncert Bajage koji je otkazan jer 'nema novca', Domagoj Orlić si je odlučio podebljati mjesečna primanja na 7.650,99 eura.

Koncert Bajage koštao bi Grad otprilike koliko i dvije Orlićeve nove mjesečne plaće. I bio bi za sve građane. Ali koncert se ukida, a plaća se – poduplava.

Naravno, nije zaboravio ni svoju zamjenicu Sanju Mioković. I njoj je plaća povećana, iako se vodi kao 'volonterka'. No taj 'volonterski rad' od danas dolazi uz naknadu koja odgovara bivšoj dogradonačelničkoj plaći. A dodatna ironija: ona je istovremeno zaposlena kao pročelnica u Županiji, pa njezin rad zapravo plaćaju dva proračuna lokalne samouprave istovremeno. Volonterka godine.

Scenarij podsjeća na "aktivizam" HDZ-ovih pročelnika u vrijeme potresa, kada su si, na punu plaću, isplaćivali i dodatne dnevnice dok su tisuće volontera iz cijele Hrvatske hrlile pomoći stradalima u potresu koji su ostali bez svojih domova.

Da budemo jasni: ni zaposlenici, ni pročelnici, ni itko drugi u gradskoj upravi nije dobio povišicu.

Orlić, koji je prošlog tjedna zastrašivao zaposlenike pričama o kolapsu i upitnim isplatama, sada pokazuje da mu ni istina, ni zaposlenici, ni stabilnost Grada nisu prioritet. Važna mu je samo njegova plaća. Jer dok sebi povećava primanja, građanima poručuje da nema novca. Nema koncerta. Nema povišica za zaposlenike. Samo jedna nova stavka u proračunu – njegova plaća.

U isto vrijeme, gradonačelnik se na društvenim mrežama hvali kako je u Željezari “napunio jezerce vodom”. Istina, pustio je vodu u jezerce koje je obnovila bivša vlasti. Ali čekaj, to građane treba koštati 7.650,99 eura? Sorry, gradonačelniče, morat ćete bolje od toga.

P. S. Nadamo se da će jednako pažljivo vratiti i svaku ribicu ponaosob, da ipak malo popuni razliku do plaće.

Nakon 12 godina razvoja, Sisak postaje grad laži i HDZ-ova kasica-prasica. Možda se netko još i čudi. Mi ne.

U svega nekoliko dana mandata, Domagoj Orlić već je pokazao obrazac: kad nemaš rješenje, stvori problem. Kad nemaš viziju, plaši. A kad dođeš na vlast, prvo si poduplaj plaću. Ako je ovo početak, s pravom se pitamo - što nas još čeka?", u priopćenju je napisala Gradska organizacija SDP-a Sisak.