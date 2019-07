Donji dom američkog Kongresa glasovao je u utorak kako bi osudio "rasističke komentare" američkog predsjednika, što je optužba od koje se on branio dok je i dalje žestoko napadao četiri demokratske zastupnice, pripadnice manjina.

Zastupnički dom u kojemu demokrati imaju većinu, "oštro osuđuje rasističke komentare predsjednika Donalda Trumpa koji su ozakonili i povećali strah i mržnju prema novim Amerikancima i pripadnicima drugih rasa", piše u tekstu za koji su glasala i četiri republikanska zastupnika.

Trump je za vikend napisao na Twitteru da se četiri kongresnice, od kojih su tri rođene u SAD-u, trebaju "vratiti u uništena i kriminalom opustošena mjesta iz kojih su došle".

U ponedjeljak im je uputio poruku: "Ako ne volite našu zemlju i niste sretne ovdje, slobodno otiđite", a u utorak je napisao da te objave "NISU rasističke".

Our Country is Free, Beautiful and Very Successful. If you hate our Country, or if you are not happy here, you can leave!

Those Tweets were NOT Racist. I don’t have a Racist bone in my body! The so-called vote to be taken is a Democrat con game. Republicans should not show “weakness” and fall into their trap. This should be a vote on the filthy language, statements and lies told by the Democrat.....