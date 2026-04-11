u sljedećih nekoliko tjedana
Obavještajci tvrde: Kina naoružava Iran usred primirja
Piše
Hina,
11. travnja 2026. @ 14:38
Raketni sustav, ilustracija
Foto: AFP PHOTO/ANDRIY ANDRIYENKO
Postoje naznake da Peking radi na usmjeravanju pošiljki kroz treće zemlje kako bi prikrio njihovo podrijetlo.
Američke obavještajne službe ukazuju na to da se Kina priprema isporučiti nove sustave protuzračne obrane Iranu u sljedećih nekoliko tjedana, izvijestio je CNN kasno u petak, pozivajući se na tri osobe upoznate s nedavnim obavještajnim procjenama.
deficitarno zanimanje Ukinuli zanimanje koje puni salone: "Posla ima, najčešći pacijenti su od 9 do 90"
IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA Vlasnik je preminuo, a nema nasljednika: "Oni se toga ne mogu odreći"
Svjetski dan Ovo je najbrže rastuća neurološka bolest u svijetu: S njome živi više od 10 milijuna ljudi, a u posljednjih 25 godina njihov se broj udvostručio
Američki State Department, Bijela kuća, kinesko veleposlanstvo u Washingtonu i kinesko ministarstvo vanjskih poslova još nisu odgovorili na zahtjeve Reutersa za komentar.
Peking se priprema za transfer ručnih protuzračnih raketnih sustava poznatih kao MANPAD, prema CNN-u, pozivajući se na izvore koje nije imenovao.
SAD i Iran u subotu održavaju pregovore na visokoj razini u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu, tražeći načine za okončanje šest tjedana dugog rata.