Jezivo upozorenje: Kremlj bi mogao izazvati nuklearni incident pa optužiti Ukrajinu, ovo su moguće mete

Kako ruska sveobuhvatna invazija na Ukrajinu ulazi u petu godinu, Moskva bi, prema navodima izvješća, mogla pokušati skrenuti pozornost s izostanka uspjeha na bojištu mogućom nuklearnom operacijom pod lažnom zastavom.

"Kremlj možda planira okriviti Ukrajinu za radiološki incident u Ukrajini koji bi izazvala Rusija", priopćio je Američki Institut za proučavanje rata, navodeći da Moskva to vidi kao alat "za uvjeravanje Zapada da odustane od Ukrajine ili kao dodatni pokušaj slamanja ukrajinske volje za nastavkom otpora".

Rusija je gađala ukrajinsku nuklearnu energetsku infrastrukturu, više puta napadajući ukrajinske nuklearne elektrane i prateću infrastrukturu. Takvi napadi nose rizik izazivanja radiološkog incidenta.

"Rusija bi mogla namjerno ili nenamjerno izazvati incident, a zatim optužiti Ukrajinu da je upotrijebila nuklearno ili radiološko oružje", stoji u izvješću.

Upozorenje Instituta dolazi nakon onoga što su opisali kao "neosnovanu tvrdnju" ruske Vanjske obavještajne službe (SVR) da Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska pokušavaju prebaciti "prljavu bombu" ili nuklearno oružje te sustave za dostavu u Ukrajinu.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov otišao je korak dalje, poručivši da je "namjera Pariza i Londona da prenesu nuklearnu bombu u Kijev flagrantno kršenje međunarodnog prava", piše Euronews.

Jedina značajnija razlika u novim tvrdnjama jest to što Moskva ovaj put izravno upire prstom u Ujedinjeno Kraljevstvo i Francusku.

Moguće mete

Ukrajina ima četiri nuklearne elektrane, a jedna je od 2022. u ruskim rukama. Ruske snage okupirale su nuklearnu elektranu Zaporižja još u ranim danima sveobuhvatne invazije.

Tijekom ove četiri godine Ukrajina nema pristup lokaciji, koja je snažno militarizirana ruskim snagama.

Elektrana je više puta doživjela potpuni nestanak napajanja, često zbog vojnih djelovanja.

Elektrana u Zaporižju je jedna od 10 najvećih nuklearnih elektrana na svijetu, a njezina sudbina usred borbi potaknula je strahove od nuklearne katastrofe.

Černobil, mjesto najgore nuklearne katastrofe u povijesti, također je u ranim danima rata 2022. zauzet od strane ruske vojske.

Pod njihovom je kontrolom ostao više od mjesec dana, sve dok ukrajinske snage nisu potisnule ruske postrojbe iz područja oko Kijeva.

Potom je potvrđeno da su ruske snage kopale rovove u najkontaminiranijem dijelu černobilske zone isključenja, pritom primivši značajne doze zračenja.

2025. godine ruski napad dronom oštetio je Novi sigurnosni pokrov, europski projekt osmišljen kao zaštitni štit od i dalje radioaktivnih ostataka ugašenog reaktora i izvornog sarkofaga izgrađenog neposredno nakon katastrofe.

U siječnju je Černobil doživio potpuni gubitak napajanja kao posljedicu ruskih udara.