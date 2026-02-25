Habijan najavio poskupljenje: "Sustav se nije značajnije mijenjao od 1995. godine"

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan predstavio je u srijedu izmjene niza podzakonskih akata kojima se planira udvostručenje prihoda od sudskih pristojbi i unaprjeđenje učinkovitosti pravosudnog sustava.

Glavna promjena odnosi se na Uredbu o Tarifi sudskih pristojbi kojom se osnovica podiže sa sadašnjih 76 na 150 eura. Ministar je pojasnio da se postojeći sustav nije značajnije mijenjao od 1995. godine te da su iznosi u Hrvatskoj trenutno ispod prosjeka država članica Vijeća Europe.

"Izmjenama Uredbe o Tarifi sudskih pristojbi prilagođava se postojeći tarifni sustav uveden Zakonom o sudskim pristojbama iz 1995. godine, pri čemu iznosi sudskih pristojbi od tada nisu značajnije povećavani te su i dalje ispod prosjeka država članica Vijeća Europe i pojedinih država u okruženju", izjavio je ministar Habijan. Dodao je da se ovim povećanjem planira podići godišnji prihod od pristojbi sa 17,5 na 36 milijuna eura.

Habijan je upozorio i na problem prevelikog broja novih predmeta, naglasivši da hrvatski sudovi godišnje zaprime više od milijun predmeta, što zahtijeva zaokret prema medijaciji i arbitraži.

"Volio bih istaknuti i pitanje o kojem se nedovoljno govori u javnosti, a to je priljev predmeta na naše sudove. Mi zaprimamo više od milijun predmeta godišnje, što je uistinu ogroman broj", istaknuo je ministar.

Pojasnio je da stoga u Ministarstvu pokušavaju potaknuti alternativne načine rješavanja sporova, poput medijacije.

"Kada govorimo o alternativnim načinima rješavanja sporova, smatramo da se u premaloj mjeri koristi arbitraža. Pogotovo kada govorimo o postupcima koji se tiču trgovačkih društava koji su u većinskom vlasništvu države", kazao je Habijan.

Paket mjera obuhvaća i usklađivanja Sudskog poslovnika, osobito u dijelu koji se odnosi na upisnike za predmete zaštite prava na suđenje u razumnom roku, kao i stroži nadzor polaganja ispita za zemljišnoknjižne referente putem snimanja.

Izmjenama pravilnika o inspekcijskim nadzorima propisuje se pravo uvida u informacijske sustave pravosudnih tijela, obveza pribavljanja mišljenja čelnika pravosudnog tijela prilikom rasporeda na poslove pravosudne inspekcije te detaljnije uređuje postupanje po predstavkama na rad pravosudnih tijela.

"Donošenjem navedenih izmjena dodatno se unaprjeđuje pravni i institucionalni okvir za učinkovitije i kvalitetnije funkcioniranje pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj", zaključio je Habijan, uz napomenu da subjekti koji su do sada bili oslobođeni plaćanja pristojbi to ostaju i dalje.