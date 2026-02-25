Presuda izazvala bijes: Godinama tajno snimao nogometašice u tuševima i svlačionici, neće u zatvor

Bivši djelatnik austrijskog ženskog tima Altacha proglašen je krivim za tajno snimanje i fotografiranje u svlačionici, teretani i tuševima ekipe. Dobio je tek sedam mjeseci uvjetne kazne te novčanu kaznu od 1.200 eura. Uz to, svakoj žrtvi treba isplati 625 eura odštete. Presuda je izazvala duboku ogorčenost, s obzirom da je dio igračica bio i maloljetan.

Kazna je izrečena na regionalnom sudu u Feldkirchu u Austriji , a sudac je rekao da je velika razlika "ako netko gleda slike ili ih zapravo sam stvara". Optuženik je prihvatio kaznu,a tužiteljstvo još ima mogućnost žalbe.

Bivša igračica Altacha, Eleni Rittmann, koja sad igra za Evian u Francuskoj, ogorčena je kaznom.

"Ostala sam bez riječi. Počinitelj nije bio samo vrhunski sudac u Švicarskoj, već i dužnosnik u Altachu. Tamo je snimao igračice, uključujući i maloljetnice. Pitam se, je li ovo primjerena kazna?" poručila je Rittmann, prenosi The Guardian.

"Također se pitam ima li ovakva kazna odvraćajući učinak? U svlačionici smo se osjećale sigurno, a ovo je toliko narušilo našu privatnost da se neke od nas ni danas ne osjećaju sigurno u javnim tuševima. Za mene ovo nije dovoljno snažna poruka za nešto što u našem društvu ne bi smjelo tolerirati. Presuda još nije pravomoćna jer je tužiteljstvo zatražilo dodatno vrijeme za razmatranje žalbe", dodala je.

Muškarac je u klubu, koji nastupa u najvišem rangu austrijskog nogometa, radio između 2020. i 2025. godine. Prema navodima tužiteljstva, na snimkama i fotografijama identificirano je oko 30 igračica. Tijekom suđenja pročitana je i izjava žrtava: "Mi smo mlade žene, neke još uvijek djevojke. Ono što se dogodilo izmaknulo nam je tlo pod nogama. Godinama nam je govorio da je svlačionica naš dom, a taj je dom uništio netko za koga smo mislile da je dio naše obitelji".

Slučaj je snažno odjeknuo u Austriji, a ministrica sporta Michaela Schmidt u listopadu je, kada je lokalni list Vorarlberger Nachrichten prvi put izvijestio o slučaju, navodne zločine nazvala odvratnima: "Ako sportašice nisu sigurne ni u vlastitim svlačionicama zbog jednog djelatnika, onda nemaju na čemu stajati".

Odvjetnik obrane naveo je kako je utvrđeno da fotografije i snimke nisu proslijeđene trećim osobama te da su u međuvremenu zaplijenjene i uništene, a muškarac se na sudu ispričao žrtvama.

Iz kluba su poručili da su učinili sve kako bi podržali igračice. Početkom veljače Manuel Willam, pomoćnik uprave Altacha, izjavio je da klub provodi interni proces razvoja dodatnih zaštitnih i preventivnih mjera te surađuje s Austrijskim nogometnim savezom i Austrijskim sportskim savezom na jačanju sigurnosti u sportu. Predstavljanje mjera najavljeno je za ožujak.