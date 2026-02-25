Ministar Šušnjar za Dnevnik Nove TV iz Amerike : "Hrvatska može ponuditi SAD-u proširenje njihove zone utjecaja u ovom dijelu Europe"

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar boravi u službenom posjetu SAD-u. S njim je u Washingtonu razgovarao Ivica Puljić, dopisnik Dnevnika Nove TV iz SAD-a.

Šušnjar je govorio o mogućnostima energetske suradnje Hrvatske i SAD-a. Na pitanje koje prilike Hrvatska pruža američkim partnerima u području energetske suradnje, Šušnjar je rekao:

"Hrvatska može ponuditi SAD-u proširenje njihove zone utjecaja u ovom dijelu Europe, prije svega kroz korištenje naše energetske infrastrukture, u koju smo znatno uložili u zadnje vrijeme. Radi se o proširenju LNG terminala na Krku, koji sad ima kapacitet 6,1 milijardi kubičnih metara plina godišnje. Značajno proširenje naših transportnih plinskih kapaciteta, koji će do kraja godine biti 1,5 milijardi prema Sloveniji, 3,5 milijardi prema Mađarskoj.

Također, danas smo razgovarali i o južnoj plinskoj interkonekciji, ali isto tako i produženju te plinske interkonekcije spajanjem na Jonsko-jadranski plinovod preko Crne Gore i Albanije.

I nekada prije je bio interes da se na taj način spojimo na talijanski plinski sustav i dobivamo azerbejđanski plin. Međutim, izgradnjom hrvatskog LNG terminala postoji sada opcija da preko njega isporučujemo plin u te zemlje, to jest Crnu Goru, Albaniju, Kosovo.

Isto tako smo razgovarali o interkonekciji sa Srbijom, koju bi mogli u najkraćem roku realizirati. Gdje postoji potreba za izgradnjom 14 km plinovoda kako bi plin mogao početi teći u Srbiju. Isto tako, vrlo bitna platforma za istaknuti naše druge energetske kapacitete, to je Jadranski naftovod, koji može biti i je siguran partner zemljama okruženja."

Na pitanje koristi li se Jadranski naftovod isključivo za transport neruske nafte prema Mađarskoj i Slovačkoj, ministar je odgovorio:



"Tako je. Jadranski naftovod služi za transport neruske nafte, to smo danas vrlo jasno komunicirali na bilateralnom susretu s dvojicom ministara američke administracije Doug Burgom i Chris Wrightom, gdje smo rekli da ćemo i dalje biti lojalan partner, ali i dobar susjed koji će pružiti sve svoje transportne kapacitete za korist naših susjednih zemalja i uz poštovanje svih sankcijskih režima i Europske unije i OFAC-a kako bi pokazali kojem svijetu mi pripadamo."

Na pitanje koja je budućnost plinske južne interkonekcije Hrvatske i BiH te kakvi su stavovi Hrvatske i SAD-a po tom pitanju, Šušnjar je rekao:



"Stav Hrvatske je da smo mi ishodili sve potrebne dozvole za to i da kada se interne stvari unutar BiH riješe, mi smo spremni početi graditi. Nama nije cilj uložiti značajna sredstva, to je oko 180 milijuna eura, da bi zakopali cijev u zemlju ako nemamo potrošače koji će koristiti te diverzificirane pravce za dobavu plina.

Stav Amerike je da se BiH na taj način odvoji od ruskog plina, koji sada s istočne strane ulazi u BiH. Međutim, američke tvrtke su prisutne i istražuju tržište u BiH i mogućnost dodatnih investicija u plinske elektrane koje bi zasigurno onda učinile fizibilnim i tu investiciju."

Evo što ministar kaže o perspektivama suradnje Hrvatske i SAD-a u području nuklearne energije.



"Mi imamo jako dobra iskustva s West-in houseom u nuklearnoj elektrani Krško, u kojoj smo suvlasnici 50 posto. Prošli tjedan na Vladi donesen je Zakon o primjeni nuklearne energije u civilne svrhe, koji otvara vrata izgradnji nuklearne elektrane u RH. To je također strateško, ja to uvijek ističem, da je to strateško pitanje, ne ideološko. Američki partneri su jako zainteresirani.

Prezentirali su nam značajne napretke u izradi SMR tehnologije, malih modularnih reaktora, koji se u pitanju mjeseca, iz mjeseca u mjesec, drastično ubrzavaju i napreduju.

Oni bi do kraja ove godine nekoliko trebali pustiti u upotrebu u SAD-u", rekao je Šušnjar.

