Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
ENERGETSKA VELESILA

Ministar Šušnjar za Dnevnik Nove TV iz Amerike : "Hrvatska može ponuditi SAD-u proširenje njihove zone utjecaja u ovom dijelu Europe"

Piše DNEVNIK.hr, 25. veljače 2026. @ 19:12 komentari
Ante Šušnjar - 3
Ante Šušnjar - 3 Foto: DNEVNIK.hr
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar govorio je o mogućnostima energetske suradnje Hrvatske i SAD-a.
Najčitanije
  1. Otac bacio dijete s mosta u Kini
    Situacija izmakla kontroli

    VIDEO Stravičan trenutak i jezivi krikovi: Nakon žestoke svađe sa suprugom otac bacio dijete s mosta
  2. Andrej Plenković
    Sastanak u Banskim dvorima

    Dnevnik Nove TV doznaje: Plenkovićeva koalicija dobiva novu članicu
  3. Dječja ruka, ilustracija
    fatalna greška

    Stravična tragedija u susjedstvu: Otac zaspao s bebom, kad se probudio, bila je modra i bez zraka. Preminula je
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
U Zagrebu kontrole autoškola otkrivaju tehničke i dokumentacijske prekršaje
pojačan nadzor
U svakoj trećoj kontroli utvrđeni propusti: "Kandidati se mogu uplašiti, pogotovo ako nas zaustavljaju pod rotirkama"
Dnevnik Nove TV doznaje: DORH pokrenuo izvide o Dabri
Nestašluk ili ustašluk?
Turudić Za Dnevnik Nove TV: DORH pokrenuo izvide zbog Dabre, osim pjevanja, pod povećalom još jedan slučaj
Puljić o Trumpovom rekordnom govoru: "Demokrate je nazvao luđacima, a jedno od svojih najvećih opterećenja je ignorirao"
stanje nacije
Puljić o Trumpovu rekordnom govoru: "Demokrate je nazvao luđacima, a jedno od svojih najvećih opterećenja je ignorirao"
Ministar Šušnjar govorio je o mogućnostima energetske suradnje Hrvatske s američkim partnerima
ENERGETSKA VELESILA
Ministar Šušnjar za Dnevnik Nove TV iz Amerike : "Hrvatska može ponuditi SAD-u proširenje njihove zone utjecaja u ovom dijelu Europe"
Američki Institut za proučavanje rata: Kremlj bi mogao izazvati nuklearni incident pa optužiti Ukrajinu
sigurnosni rizik
Jezivo upozorenje: Kremlj bi mogao izazvati nuklearni incident pa optužiti Ukrajinu, ovo su moguće mete
Očuh u Zagrebu godinama seksualno zlostavljao kćeri svoje supruge
Užasni detalji
Horor u obiteljskom domu: Očuh godinama seksualno zlostavljao djevojčice, dobio 6,5 godina zatvora
Nakon žestoke svađe sa suprugom otac u Kini bacio dijete s mosta
Situacija izmakla kontroli
VIDEO Stravičan trenutak i jezivi krikovi: Nakon žestoke svađe sa suprugom otac bacio dijete s mosta
Beba u Italiji preminula nakon što ju je otac u snu nehotice prignječio tijelom i ugušio
fatalna greška
Stravična tragedija u susjedstvu: Otac zaspao s bebom, kad se probudio, bila je modra i bez zraka. Preminula je
Pad aviona u Yeongjuu izazvao požar
Crni niz
Četvrti pad vojnog aviona u jednom danu: Srušio se F-16
Andrej Plenković s koalicijskim partnerima o aktualnim temama
Sastanak u Banskim dvorima
Dnevnik Nove TV doznaje: Plenkovićeva koalicija dobiva novu članicu
Damir Habijan planira udvostručenje prihoda od sudskih pristojbi
Novi iznos
Habijan najavio poskupljenje: "Sustav se nije značajnije mijenjao od 1995. godine"
Orban kaže da Ukrajina planira poremetiti mađarski energetski sustav
Energetska kriza
Eskalacija sukoba, Orban raspoređuje vojsku!
Zagrebačka gradska zastupnica Dina Dogan uhvaćena je kako psuje 8
DEMANTI ZASTUPNICE
VIDEO Gradska zastupnica: "Pi*ka ti materina neotesana. Taj nije je*ao nikada", pojasnila što se dogodilo
Zoran Milanović na obljetnici ustrojavanja Počasno-zaštitne bojne 8
Obljetnica Počasno-zaštitne bojne
VIDEO Milanović poručio Anušiću: "Previše se urliče po koncertima pa ide u Izrael po okajanje grijeha"
Orban kaže da Ukrajina planira poremetiti mađarski energetski sustav 7
Energetska kriza
Eskalacija sukoba, Orban raspoređuje vojsku!
SAD upozorio Ukrajinu da ne gađa američke interese 5
američki interesi
Amerika poslala upozorenje Ukrajini: "Ne gađajte taj cilj u Rusiji"
Andrej Plenković s koalicijskim partnerima o aktualnim temama 4
Sastanak u Banskim dvorima
Dnevnik Nove TV doznaje: Plenkovićeva koalicija dobiva novu članicu
Isplivala nova fotografija Stephena Hawkinga s Epsteinova otoka: Dosjei ponovno otvaraju stara pitanja 3
Novi detalji
FOTO Procurila fotografija s Epsteinova otoka: Pogledajte u čijem je društvu snimljen Stephen Hawking
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Nakon žestoke svađe sa suprugom otac u Kini bacio dijete s mosta
Situacija izmakla kontroli
VIDEO Stravičan trenutak i jezivi krikovi: Nakon žestoke svađe sa suprugom otac bacio dijete s mosta
Andrej Plenković s koalicijskim partnerima o aktualnim temama
Sastanak u Banskim dvorima
Dnevnik Nove TV doznaje: Plenkovićeva koalicija dobiva novu članicu
Beba u Italiji preminula nakon što ju je otac u snu nehotice prignječio tijelom i ugušio
fatalna greška
Stravična tragedija u susjedstvu: Otac zaspao s bebom, kad se probudio, bila je modra i bez zraka. Preminula je
show
Energična Indira Levak o zdravstvenim problemima koji je muče:
''izdržat ću dok budem mogla''
Energična Indira Levak o zdravstvenim problemima koji je muče: ''Živcira me, pričamo o operaciji''
Iva Ajduković intervju, uoči početak showa Tvoje lice zvuči poznato
o velikim životnim promjenama
Dugo je nije bilo, a sad se vraća u velikom stilu: Našu pjevačicu gledat ćemo u showu koji pomiče granice!
Anja Šovagović-Despot pohvalila se na Instagramu posebnim kazališnim trenutkom
pogledajte fotke
Kakva čast! Na proslavu posebnog jubileja stigao i predsjednik Milanović s buketom cvijeća
zdravlje
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
najzahvalnija biljka za interijer
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
Meningokokna sepsa: Koji su simptomi bakterije koju nosi jedan od 10 ljudi?
Epidemije u manjim zajednicama
Meningokokna sepsa: Koji su simptomi bakterije koju nosi jedan od 10 ljudi?
Preživjeli ste rak? Ova vrsta hrane može povećati rizik od smrti za čak 59 %!
Šokantni rezultati nove studije
Preživjeli ste rak? Ova vrsta hrane može povećati rizik od smrti za čak 59 %!
zabava
"Mislila sam da je vrat": Objava potpuno zbunila gledatelje, što vidite na slici?
Hmm…
"Mislila sam da je vrat": Objava potpuno zbunila gledatelje, što vidite na slici?
Ljudi oduševljeni marketinškim trikom ispred Vjesnika! Jeste li primijetili?
Dosjetljivo
Ljudi oduševljeni marketinškim trikom ispred Vjesnika! Jeste li primijetili?
"Dijagnosticirani psihopat" detaljno opisao tri osobine koje mogu znak psihopatskih sklonosti
Zanimljivo
"Dijagnosticirani psihopat" detaljno opisao tri osobine koje mogu biti znak psihopatskih sklonosti
tech
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Predstavili novi motor, no...
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Europski sustav upozorenja na udare asteroida dobio "hrvatski pečat": Informacije će sad stizati u stvarnom vremenu
Suradnja ESA i Infobipa
Europski sustav upozorenja na udare asteroida dobio "hrvatski pečat": Informacije će sad stizati u stvarnom vremenu
Nije u pitanju nostalgija, nego nešto drugo: Raste potražnja za popularnim gadgetom iz prošlosti
Jeste li ga i vi koristili?
Nije u pitanju nostalgija, nego nešto drugo: Raste potražnja za popularnim gadgetom iz prošlosti
sport
Navijač umro na utakmici rukometne Europske lige Flensburg - Montpeiller
Strašno
Tragedija zasjenila utakmicu Europske lige: Sve je iznenada utihnulo
Inter nakon debakla u Ligi prvaka povukao neočekivani potez s Cristianom Chivuom
Uprava prelomila
Nakon debakla u Ligi prvaka Inter povukao (ne)očekivani potez s trenerom
Slavko Goluža pobijedio u borbi za život nakon infarkta tijekom utakmice
PRAVOVREMENA REAKCIJA
Slavko Goluža pobijedio u borbi za život nakon infarkta tijekom utakmice
tv
Kumovi: Trudi li se previše?
KUMOVI
Kumovi: Trudi li se previše?
Tajne prošlosti: Je li kriva za sve?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Je li kriva za sve?
U dobru i zlu: Što se to "kuha"?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Što se to "kuha"?
putovanja
Kao nacrtan: Gradić s čije tvrđave puca jedan od najljepših pogleda na Mediteran
Collioure
Kao nacrtan: Gradić s čije tvrđave puca jedan od najljepših pogleda na Mediteran
Zamrznut u vremenu: Talijanski gradić u kojem su smjeli živjeti samo tvornički radnici i njihove obitelji
Crespi d’Adda
Zamrznut u vremenu: Talijanski gradić u kojem su smjeli živjeti samo tvornički radnici i njihove obitelji
Burgeri kakve još niste probali u Zagrebu: Novo mjesto za ljubitelje street fooda u centru grada
Paratha Smaaash
Burgeri kakve još niste probali u Zagrebu: Novo mjesto za ljubitelje street fooda u centru grada
novac
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
Električni mini
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
Ocjenjivački sud među 12 ponuđača izabrao projektanta mosta koji će povezati Split i Kaštela
Pobijedio iskusni dvojac
Ocjenjivački sud među 12 ponuđača izabrao projektanta mosta koji će povezati Split i Kaštela
Forbesov ultimativni vodič kroz ruske oligarhe: Tko su ljudi koji su se obogatili u eri Vladimira Putina
Sve što želite znati
Forbesov ultimativni vodič kroz ruske oligarhe: Tko su ljudi koji su se obogatili u eri Vladimira Putina
lifestyle
Ponuda hlača na pruge u trgovinama
ODLIČAN DETALJ
Ako želite izgledati šik, onda ćete u ormar dodati jedne od 15 hlača iz naše galerije
Traperice koje smo obožavali devedesetih hit su 2026. godine
NOSITE LI IH VI?
Vraćaju se traperice koje smo nosile 90-ih, izdvojile smo 10 fantastičnih modela
Lejla Filipović u bijelom kompletu i sivim čizmama
Dnevna elegancija
Lejla Filipović: Komplet suknje i laganog pulovera idealan za dnevna izdanja, a ženstvene čizme sjajan su mu par
sve
Energična Indira Levak o zdravstvenim problemima koji je muče:
''izdržat ću dok budem mogla''
Energična Indira Levak o zdravstvenim problemima koji je muče: ''Živcira me, pričamo o operaciji''
Navijač umro na utakmici rukometne Europske lige Flensburg - Montpeiller
Strašno
Tragedija zasjenila utakmicu Europske lige: Sve je iznenada utihnulo
Inter nakon debakla u Ligi prvaka povukao neočekivani potez s Cristianom Chivuom
Uprava prelomila
Nakon debakla u Ligi prvaka Inter povukao (ne)očekivani potez s trenerom
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene