Američki državni tajnik Mike Pompeo izjavio je u subotu kako ne postoji "izravan dokaz" koji bi povezivao saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana s ubojstvom novinara Jamala Khashoggija.

Njegova izjava za CNN na marginama summita G20 u Buenos Airesu došla je nedugo nakon što je Wall Street Journal izvijestio kako CIA vjeruje da je Salman poslao 11 poruka savjetniku koji je nadgledao ubojstvo Khashoggija, kolumnista Washington Posta i kritičara prijestolonasljednika, u satima prije i nakon ubojstva.

Američki mediji ranije su izvijestili kako je CIA zaključila da je prijestolonasljednik naredio Khashoggijevo ubojstvo u saudijskom konzulatu u Istanbulu u listopadu.

Pompeo je rekao za CNN kako je pročitao sve obavještajne podatke vezane uz taj slučaj koji su u posjedu američke vlade.

"Kada završite analizu, nema izravnog dokaza koji povezuje (prijestolonasljednika) s ubojstvom Jamala Khashoggija. To je točna izjava, to je važna izjava i to je izjava koju danas javno objavljujemo", istaknuo je.

Turski predsjednik rekao je novinarima u Buenos Airesu na marginama summita G20 da Turska ne želi naštetiti saudijskoj kraljevskoj obitelji, ali da je Khashoggijevo ubojstvo test za cijeli svijet, prenosi Reuters.

On smatra da bi rješavanje tog slučaja i izvođenje odgovornih pred lice pravde bilo u interesu saudijske kraljevske obitelji.

Erdogan je također rekao da je Mohammed bin Salman poslao svog glavnog tužitelja u Tursku da istraži Khashoggijevo ubojstvo, ali da on nije podijelio informacije s Ankarom. (Hina)