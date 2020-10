Mike Pompeo, najviši dužnosnik američke vlade u posjetu Hrvatskoj u mandatu Donalda Trumpa, u Dubrovniku se susreo i s premijerom Andrejem Plenkovićem i ministrom obrane Mariom Banožićem.

Američki državni tajnik Mike Pompeo rekao je novinarima u Dubrovniku da je negativan na koronavirus i osjeća se sjajno na početku jednodnevnog posjeta Hrvatskoj.

Prvi čovjek američke diplomacije stigao je u Zračnu luku Dubrovnik iz Italije, gdje je također boravio u službenom posjetu u sklopu svoje europske turneje.

Nakon što je američki predsjednik Donald Trump izvijestio da je pozitivan na koronavirus, Pompeo i njegova supruga u zrakoplovu su testirani na koronavirus i oboje su bili negativni. Državni tajnik s Trumpom se posljednji put susreo sredinom rujna.

U starom gradu dočekao ga je hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Goran Grlić Radman, a nakon šetnje Stradunom posjetili su Memorijalni centar Rona Browna, posvećen američkom ministru trgovine u mandatu predsjednika Billa Clintona, tragično stradalom 1996. u padu zrakoplova u blizini zračne luke u Čilipima. Uz Browna je poginula i cijela delegacija s 34 osobe.

Pompeo, najviši dužnosnik američke vlade u posjetu Hrvatskoj u mandatu Donalda Trumpa, u Dubrovniku će se susresti i s premijerom Andrejem Plenkovićem i ministrom obrane Mariom Banožićem.

Američki državni tajnik u petak bi mogao objaviti da hrvatskim građanima nakon 30 godina više neće biti potrebne vize za ulazak u SAD. Uvjet je za to manje od tri posto odbijenih zahtjeva. Američki veleposlanik u Hrvatskoj Robert Kohorst u utorak je rekao da još nema službeni izvještaj je li to zadovoljeno, no da je "vrlo optimističan".

Hrvatski politički vrh s Pompeom će razgovarati i o ukidanju dvostrukog oporezivanja između dviju država. Bit će govora i o kupovini borbenih zrakoplova. SAD je uz Izrael, Švedsku i Francusku Hrvatskoj ponudio svoje avione, nove F-16.

Na dnevnom redu dubrovačkog sastanka mogle bi se naći i teme LNG terminala te 5G mreža - američku stranu brine širenje kineskog utjecaja, pa u tom smislu i sudjelovanje Huaweija u izgradnjama 5G internetskih mreža u svijetu.