Dužnosnici CIA-e su sigurni da je, unatoč suprotnim tvrdnjama saudijskih vlasti, saudijski princ Mohammed bin Salman naredio ubojstvo novinara Jamala Khashoggija u Istanbulu prošlog mjeseca.

Američki službenik, koji zna više detalja o zaključku o ubojstvu Jamala Khashoggija, u petak je anonimno otkrio informacije za AP.

Trumpova administracija proteklog je tjedna sankcionirala nekoliko ljudi zbog njihove navodne veze s ubojstvo novinara, no zaključak obavještajnih dužnosnika podupire napore Kongresa radi oštrije reakcije SAD-a.

Povezivanje Mohammeda bin Salmana s ubojstvom novinara komplicira odnose SAD-a i Saudijske Arabije, piše Washington post.

Tim od 15 saudijskih agenata odletio je u Istanbul vladinim zrakoplovima u listopadu i ubio Khashoggija u saudijskom konzulatu, gdje je on došao preuzeti papire za sklapanje braka s Turkinjom.

U analizu američke obavještajne službe bio je uključen i poziv prinčeva brata Khalida bin Salmana i Khasoggija, u kojem je Khalid uputio novinara u konzulat, uvjeravajući ga da mu se ništa neće dogoditi.

Khalid bin Salman je na Twitteru demantirao da je razgovarao s Khashoggijem i tražio od američkih vlasti dokaze o ovim tvrdnjama.

As we told the Washington Post the last contact I had with Mr. Khashoggi was via text on Oct 26 2017. I never talked to him by phone and certainly never suggested he go to Turkey for any reason. I ask the US government to release any information regarding this claim.