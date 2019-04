Američki državni odvjetnik William Barr prije objave iščekivanog izvještaja posebnog tužitelja Roberta Muellera o ruskom miješanju u američke predsjedničke izbore 2016., održao je konferenciju za novinare.

Nakon gotovo dvije godine istrage, posebni izvjestitelj potvrdio je da je ruska Vlada sponzorirala napore da se utječe na predsjedničke izbore u SAD-u 2016, rekao je Barr. Dodaje da Rusima nitko od Amerikanca nije pomagao.

''Izvještaj nabraja deset događaja koji uključuju i predsjednika i raspravljaju o potencijalno legalnim teorijama da se spoje te aktivnosti s elementima opstrukcijskog prijestupa'', rekao je Barr prije objave izvještaja.

Izvještaj u cijelosti možete pročitati na ovoj poveznici.

Nakon Barrove konferencije, glasnogovornik Kremlja, Dmitrij Pekov, upitan je za komentar. ''To za nas nije problem. To nije stvar koja nas zanima ili izaziva zabrinutost kod nas. Imamo mnogo drugih važnih, zanimljivih, plodonosnih i konstruktivnih stvari za rad. Na to se radije fokusiramo'', rekao je Pekov.

U sažetku izvještaja koji je objavljen prošlog mjeseca piše da "se nije došlo do zaključka" da je bilo ometanja pravde.

"Iako ovo izvješće ne zaključuje da je predsjednik počinio kazneno djelo, ono ga niti ne oslobađa optužbi", navodi Mueller u sažetku.

Mueller je svoj povjerljivi izvještaj predao Barru 22. ožujka nakon 22 mjeseca istrage o tome je li Donald Trump bio u dosluhu s Rusijom tijekom njegove predsjedničke kampanje 2016. i Trumpovom kasnijem mogućem ometanju te istrage.

Barr je 24. ožujka objavio pismo Kongresu dugo četiri stranice u kojemu je opisao glavna Muellerova saznanja.

Podsjetimo, bliže se izbori za Europski parlament, pa poučeni iskustvima američkih izbora, iz institucija EU-a dolaze preporuke o tome odbiti pokušaje izvanjskog utjecaja na njih.