Na izlet uz ulaznicu: Je li Venecija pronašla rješenje za previše turista?

"Prvi dan kontrola na ulasku u sam grad dočekale su nas gotovo neprimjetne kontrole. Ni nas nisu pitali imamo li jednodnevnu ulaznicu, koju smo, naravno, kupili", izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV.

"Cilj ovog je smanjiti broj posjetitelja, i to onih jednodnevnih i nekako ih probati motivirati da u grad počnu dolaziti u neke manje popularne termine. Ovo nije jedina mjera kojom je Venecija htjela smanjiti broj gostiju i same gužve, ali na onim najzanimljivijim točkama u gradu one su i danas prisutne", javlja Katarina Jusić Mezga te dodala kako se procjenjuje da je u četvrtak Veneciju posjetilo oko 8000 turista, a tijekom prošle godine oko 20 milijuna turista.

Pročitajte i ovo velika akcija u BiH Akcija piramida: Razbijena mreža krijumčara ilegalnih migranata

Od toga je btel polovica njih prespavala je u smještaju u samom gradu.

U nedjelju 28. travnja u Veneciju dolazi Papa Franjo, a hodočasnici koji dolaze samo taj dan također moraju imati ulaznicu za grad. Tako će biti do sredine srpnja kada bi se trebali vidjeti "hoće li ova pilot mjera dala rezultate i je li to ključ kvalitetnijeg turizma i hoće li je preslikati neki, turistima prenapućeni gradovi, poput Dubrovnika", zaključila je reporterka Dnevnika Nove TV.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.