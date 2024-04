Grbin o pregovorima s Domovinskim pokretom i Milanoviću: "Ja mu na tome zahvaljujem"

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin gostovao je u Newsnightu N1 televizije gdje je komentirao pregovore za sastavljanje parlamentarne većine nakon nedavno završenih izbora.

"Čuli smo što netko neće, mi smo odlučili obrnuti priču. Drugima smo odlučili reći što hoćemo, a to je rješavanje stvari korka po korak, pronaći zajednički jezik oko onoga oko čega možemo", rekao je na početku Grbin i dodao da su zajedničke teme smjena Ivana Turudića, ukidanje lex AP-a te da je potrebno ojačati parlamentarizam.

"Zato je naš prijedlog prvi korak – konstituiranje Sabora da se spriječi tehnička vlada da ima veće ovlasti nego je imala ranije, da možemo nadzirati što rade pojedina ministarstva da se novac ne troši bespotrebno i idemo donijeti konkretne odluke. Svatko od stranaka koje su ušle u Sabor, a nisu bile dio vladajuće većine, čuli su od mene ovaj prijedlog. Dosad sam čuo da su to jasno rekli iz Fokusa, Možemo i danas sam čuo i Božu Petrova da im ta opcija nije neprihvatljiva", istaknuo je Peđa Grbin, predsjednik SDP-a, i pozvao stranke da svoje stavove kažu za stolom, a ne da šalju poruke putem medija.

Pročitajte i ovo Iz minute u minutu Grbin otkrio tko mu je sve dao podršku, DP želi četiri ministarstva? Oglasio se HDZ. Bivši SDP-ovac: "Milanović je planirao srušiti Možemo"

Na pitanje zašto pregovaraju s Domovinskim pokretom, Grbin je rekao: "Zato što u ovom trenutku u Hrvatskoj postoje stvari koje se moraju spriječiti. Mora se spriječiti pljačka, mora se osigurati sloboda govora, to je prioritet. Još jedno pitanje provlači se ovih dana, a to je promjena Izbornog zakona. Svi znate za model sa šest izbornih jedinica koji je SDP predstavio, a slično je predstavljao i GONG. Jedini bi u takvom modelu stradao je HDZ. Za taj plan mi razgovaramo sa svima, predstavit ćemo ga svima, a svatko će se očitovati o tome je li mu prihvatljiv ili nije."

U nastavku je Peđa Grbin odgovorio i ima li dojam da je DP dogovorio s HDZ-om koaliciju ili još polaže nade u sastavljanje Vlade.

"Ne prepričavam razgovore. HDZ je nakon sastanka s DP-om pustio informacije, a to ne bi napravili da su se dogovorili", kratko je poručio predsjednik SDP-a i izrazio nadu da pregovori o sastavljanju Vlade neće trajati šest mjeseci.

Pročitajte i ovo Ispred Predsjedničkih dvora Stručnjak objasnio kako je došlo do odrona na Pantovčaku i kad će biti saniran: "Treba obnoviti i instalacije"

Na pitanje tko je odgovoran zato što SDP nije osvojio željeni broj mandata Grbin je odgovorio: "Ja. Odgovornost je na onome tko je na čelu. Za neuspjeh ću biti odgovoran ja, za uspjeh smo odgovorni svi."

Osvrnuo se i na odgovornost predsjednika Republike Zorana Milanovića.

"Izašao je iz zone komfora i napravio nešto što je u tom trenutku, po meni, trebao. Pokazao je veliku dozu odgovornosti u trenutku u kojem se Hrvatska nalazi. Skrenuo je pozornost na izbore, bila je veća izlaznost. Ja mu na tome zahvaljujem", zaključio je predsjednik SDP-a, ali nije otkrio čija je to ideja bila.

"To jednom možda netko napiše u memoarima, ali to neću biti ja. Ako se dogovoriš da o nečemu nećeš pričati, onda je izigravanje povjerenja o tome govoriti. Neke stvari od prije 10 godina neću nikad prepričati", rekao je Peđa Grbin gostujući na N1.

"Prije skoro 10 mjeseci sam bio izvrgnut napadima od brojnih hrvatskih medija i nekih stranačkih kolega jer sam inzistirao na nacionalnoj koaliciji s Možemo. Tad sam mislio da će to donijeti bolji rezultat, brojke pokazuju da nisam bio u krivu. Možemo je došao s jednim prijedlogom, mi s drugim, nismo se uspjeli naći i to je to. Kolege u tih četiri izborne jedinice osvojile su jedini mandat, a naša ponuda bi im donijela više, vi vidite tko je bio tvrdoglaviji. Ali to nisu stvari oko kojih treba lomiti koplja. Sad je lako biti general poslije bitke. Ajmo sad vidjeti da s onime što imamo na stolu, napravimo najviše moguće da vladavina prava i sloboda govora ne budu ugrožene", ogdovorio je Grbin na navode da Sandra Benčić tvrdi da je SDP-u Možemo ponudio točkastu koaliciju.

Nakon toga, Grbin je objasnio i je li i zašto odustao od Milanovića kao mandatara.

"U četvrtak je Most rekao da neće podržati Milanovića, za vikend je to rekao IDS, Milanović je rekao da ne mora biti mandatar. Za to mi ne treba kalkulator da znamo da ta opcija više nije na stolu. IDS je izašao s nama pred kamere da bi sutradan rekli da ipak neće ići u to prije Zorana Milanovića. Neki su ga koristili kao alibi. Mnoge stranke da su prihvatile SDP-ovu ponudu, danas bi imali više zastupnika", rekao je.

Pročitajte i ovo Gost Dnevnika Nove TV Žestoko se pregovara za parlamentarnu većinu: "Mislim da je to manji problem od fotelja"

EU izbori

Na pitanje zašto je Tonino Picula na 12. mjestu liste za Europski parlament, Peđa Grbin je rekao: "Jer je on to predložio i ja sam to prihvatio. Nismo u svađi, a njegova kritika je legitimna."