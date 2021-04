Predsjednik Srbije komentirao je navodni non paper koji je proteklih dana zaokupio pažnju javnosti diljem Balkana.

Non paper o mijenjaju granica balkanskih država i njihovom preustroju prema etničkim linijama u fokusu je posljednjih nekoliko dana. Navodni vlasnici su najviši slovenski državnici, no oni su to demantirali.

Danas je na to reagirao i predsjednik Zoran Milanović, a nakon njega odlučio se oglasiti i predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić.

Rekao je da se ne miješa u unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini te dodao da je Beograd uvijek spreman razgovarati o svim temama i poslušati mišljenje pripadnika bošnjačkog i hrvatskog naroda, a "posebno rukovodstva Republike Srpske i srpskog naroda predvođenih Miloradom Dodikom".

''Nisam gledao mape. Jedino sam razočaran potpunom intelektualnom demobilizacijom naše intelektualne javnosti i elite i pseudoelite. I ofrlje ocjenama nečega što niko nije ni vidio. Niti se udubio na bilo koji način. Već su apriori za ili protiv nečega'', komentirao je Vučić, prenosi N1.

Objasnio je i da se divi ljudima koji su u stanju kritizirati i baciti kamenje na to, a da nisu ni vidjeli o čemu se radi. ''Postoji kod nas jedna vojska ljudi koja je zadužena za to da kad god bi netko pomislio da Srbi trebaju nešto dobiti bilo gdje i bilo kad, iste sekunde kao da pancirom tuku po svemu i rasturaju sve'', izjavio je Aleksandar Vučić.

''Sve što je protiv nas, mi smo u stanju odmah hvaliti. Sve što nije direktno protiv nas, ako možemo to da zgazimo kao mrava u travi i to ćemo tako napraviti'', rekao je predsjednik Srbije.