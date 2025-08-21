Indija testirala moćno oružje: Mogu gađati svaki kutak susjedne velesile

Indija tvrdi da je uspješno testirala balistički projektil srednjeg dometa koji bi, kad bude operativan, trebao biti sposoban nositi nuklearnu bojevu glavu do bilo kojeg dijela Kine.

Agni-5 raketa uspješno je testirana u srijedu u istočnoj indijskoj saveznoj državi Odisha, a vlasti su izjavile da su "potvrđeni svi operativni i tehnički parametri".

Dvije najmnogoljudnije nacije svijeta, Indija i Kina, žestoki su rivali još od kineskog zauzimanja Tibeta 50-ih godina, što je kasnije dovelo i do rata 1962. godine oko nekih pograničnih područja koja obje zemlje svojataju. Od 1975. godine situacija se smirila, sve do 2020. godine kad su ubijena najmanje četiri indijska vojnika. Oni su stradali u jednom od fizičkih obračuna, jer prema sporazumu koji se potpisale obje zemlje zabranjuje se korištenje oružja, pa se sukobi odvijaju šakama, palicama i štapovima.

Indija je također dio sigurnosnog saveza Quad sa SAD-om, Australijom i Japanom, koji se smatra protutežom Kini.

Indijski ljuti suparnik, Pakistan, također ima nuklearno oružje, a dvije su zemlje bile blizu rata u svibnju nakon što su militanti ubili 26 ljudi u Kašmiru pod indijskom upravom, a u napadu za koji je New Delhi okrivio Islamabad. Pakistan je negirao bilo kakvu umiješanost, a obje zemlje razmjenile su topničke napada, a na nebu se odigrala i jedna od najvećih zračnih bitaka modernog doba.

Indijski balistički projektil Agni-5 - 3 Foto: Afp

Uhvaćeni u globalne trgovinske i geopolitičke turbulencije izazvane carinskim ratom Donalda Trumpa, New Delhi i Peking poduzeli su korake za poboljšanje odnosa, piše Guardian.

Prošlog listopada, indijski premijer Narendra Modi sastao se s kineskim vođom Xi Jinpingom prvi put u pet godina na summitu u Rusiji.

Očekuje se da će Modi ovog mjeseca prvi put posjetiti Kinu od 2018. godine kako bi prisustvovao summitu Šangajske organizacije za suradnju – regionalnog sigurnosnog bloka.

Indijski balistički projektil Agni-5 - 2 Foto: Afp

U međuvremenu, veze između New Delhija i Washingtona napete su zbog Trumpovog ultimatuma da Indija prestane kupovati rusku naftu, ključni izvor prihoda za Moskvu dok vodi vojnu ofenzivu u Ukrajini.

SAD je objavio da će udvostručiti nove uvozne carine za Indiju s 25% na 50% do 27. kolovoza ako New Delhi ne promijeni dobavljača sirove nafte.

Indijski balistički projektil Agni-5 - 1 Foto: Afp

Agni-5 je jedna od brojnih indijskih balističkih raketa kratkog i srednjeg dometa domaće proizvodnje , namijenjenih jačanju obrambenog položaja Indije protiv Pakistana, kao i Kine.