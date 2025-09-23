Uzbuna u New Yorku! Tajna služba razotkrila opasnu prijetnju

Američka tajna služba demontirala je mrežu elektroničkih uređaja smještenih na više lokacija diljem New Yorka koji bi se mogli koristiti za onesposobljavanje gradske mobilne mreže, rekli su dužnosnici u utorak. Rekli su da je sustav također korišten za anonimno prenošenje prijetnji atentatom protiv visokih američkih dužnosnika i za kriminalne aktivnosti.

Na pet lokacija unutar 56 kilometara od New Yorka agenti tajne službe otkrili su više od 300 servera i 100.000 SIM kartica. Rekli su da bi se sustav mogao koristiti i za kriminalne aktivnosti te da je na tim lokacijama pronađeno i 80 grama kokaina, ilegalno vatreno oružje, računala i mobiteli.

"Ovi uređaji omogućivali su anonimnu, šifriranu komunikaciju između potencijalnih prijetnji i kriminalnih organizacija", rekao je Matt McCool, voditelj terenskog ureda tajne službe u New Yorku. "Ova mreža imala je potencijal onesposobiti odašiljače za mobilne telefone i u biti ugasiti mobilnu mrežu u New Yorku."

McCool je rekao da dužnosnici istražuju jesu li je ljudi koji su stvorili mrežu planirali iskoristiti za ometanje Opće skupštine Ujedinjenih naroda, koja se ovog tjedna održava u New Yorku, piše NBC News.

McCool je dodao da uređaji više ne predstavljaju prijetnju te da se radi na identificiranju odgovornih i njihove namjere, uključujući je li njihov plan bio poremetiti Opću skupštinu UN-a i komunikaciju vlade i osoblja za hitne intervencije tijekom službenog posjeta svjetskih čelnika New Yorku i okolici.

Drugi dužnosnik, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, rekao je da bi se mreže mogle koristiti i za onemogućavanje komunikacije hitne medicinske pomoći i policije, kao i šifrirane komunikacije.

"Ova mreža može se koristiti za onesposobljavanje tornjeva za mobilne telefone. Može omogućiti napade 'uskraćivanjem usluge', što u osnovi znači da bi mogli spriječiti hitnu pomoć ili policiju da reagiraju na mjesto događaja ako je potrebno. Također se mogu koristiti za anonimnu, šifriranu komunikaciju", rekao je jedan dužnosnik koji je govorio pod uvjetom anonimnosti.

Dužnosnici su rekli da agenti pretražuju SIM kartice kako bi utvrdili tko je stvorio mrežu. Provjeravaju se pozivi, SMS-ovi, ali pretrage napravljene na tim SIM karticama.

McCool je rekao da je mrežu otkrila Tajna služba nakon što je broj prijetnji američkim dužnosnicima koje su štitili porastao ranije ove godine. Nije otkrio kojim su dužnosnicima prijetnje stigle.