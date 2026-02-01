VIDEO 50 skijaša zaglavio na žičari na ledenih -17°C

Oko 50 skijaša i snowboardera ostalo je zarobljeno u žičari na skijalištu u blizini Moskve, u mjestu Stepanovo, na -17°C. Satima su čekali na dolazak dežurnih službi, a neki su odlučili i riskirati i skočiti u snijeg.

Žičara na skijalištu u Stepanovu duga je više od kilometra, a iz Tužiteljstvo Moskovske regije priopćilo je da je bila riječ o tehničkom kvaru koji je "povezan s otpuštanjem sajle s valjka, što je dovelo do hitnog zaustavljanja dizala na visini i potrebe za složenom evakuacijom turista". 50-ak ljudi je jučer oko dva sata bilo izloženo niskim temperaturama i jakom vjetru, nakon čega su ih spasioci uspješno evakuirali. Jedine prijavljene ozljede su bile lakšeg tipa, kod ljudi koji su se odlučili na skok.

⛷ Around fifty Russians were left hanging on a broken ski lift for several hours in freezing temperatures



The incident occurred the day before at a ski resort near Moscow, in the village of Stepanovo.



About fifty frozen skiers and snowboarders were evacuated from the… pic.twitter.com/uPaUO5JnPS — NEXTA (@nexta_tv) February 1, 2026

Temperature u Moskvi padale su i ispod -20 stupnjeva, a popularno odmaralište Stepanovo svakodnevno koriste stotine ljubitelja zimskih sportova.

Nakon završetka operacije, glasnogovornik ruskog Ministarstva za hitne slučajeve objavio je: "Akcija spašavanja zaglavljenih na žičari u Moskovskoj regiji je završena. Nije bilo žrtava, a evakuirano je 50 ljudi", prenosi TASS.