Sudar sa službenim vozilom

Tko snosi krivnju ako skrivite prometnu nesreću sa službenim vozilom?

Digitalna platforma za usporedbu auto osiguranja Osiguraj.me donosi vam primjere iz prakse i objašnjava koja je razlika između obične i tzv. krajnje nepažnje.

Obična nepažnja obuhvaća situacije koje se mogu dogoditi gotovo svakom vozaču: pogrešna procjena, sporija reakcija u stresu ili nespretan manevar u složenim prometnim uvjetima. Čak i kada je vozač u takvoj situaciji formalno proglašen krivim za prometni prekršaj, sudovi često zaključuju da se radi o ponašanju prosječnog vozača, a ne o nečemu što bi opravdalo njegovu financijsku odgovornost prema poslodavcu. Upravo zato u velikom broju slučajeva radnici ne snose trošak štete, već ona ide na teret poslodavca i njegovog osiguranja.

S druge strane, situacija se bitno mijenja kada se utvrdi krajnja nepažnja ili namjera. To su slučajevi u kojima vozač svjesno ili izrazito neodgovorno krši osnovna prometna pravila, primjerice vozi pod utjecajem alkohola, grubo ignorira prometne znakove ili se ponaša na način koji jasno izlazi iz okvira uobičajene pogreške. U takvim okolnostima sud može zaključiti da radnik mora nadoknaditi štetu, djelomično ili u cijelosti, jer se više ne radi o “normalnoj” vozačkoj grešci.

Vrlo je važno naglasiti i da teret dokazivanja uvijek leži na poslodavcu. Ako želi da radnik plati štetu, mora dokazati upravo taj viši stupanj krivnje. U suprotnom, njegovi zahtjevi neće uspjeti na sudu. Postoje i konkretni primjeri iz sudske prakse u kojima je zaposlenik bio potpuno kriv za prometnu nesreću, ali poslodavac ipak nije uspio naplatiti štetu jer nije dokazao krajnju nepažnju. Sud je u takvim slučajevima zauzeo stav da je riječ o tipičnoj reakciji vozača u prometno stresnoj situaciji, što ne prelazi prag odgovornosti prema poslodavcu.

Zbog toga je važno razumjeti razliku između prometne odgovornosti i radnopravne odgovornosti za štetu. Prva se utvrđuje prema prometnim propisima i odnosi se na samu nesreću, dok druga ovisi o stupnju krivnje i odnosa između radnika i poslodavca. Tek kada postoji dokaz o teškom obliku nepažnje ili namjeri, otvara se prostor da poslodavac uspješno traži naknadu štete. U svim ostalim, uobičajenim situacijama, sudovi su skloni zaštititi radnika i teret štete ostaviti na poslodavcu, odnosno njegovom osiguranju.

Posebni uvjeti korištenja službenog vozila

Važno je imati i jasno definirane uvjete korištenja službenog vozila, što u praksi često uključuje putni nalog ili interna pravila firme o načinu korištenja. Neki poslodavci unaprijed određuju rute kojima se vozilo smije koristiti, posebno kada je riječ o službenim zadacima, dok drugi dopuštaju širu upotrebu, ali uz određene uvjete. U pojedinim slučajevima radnicima se čak odbija dio plaće ili se ugovara određena naknada kako bi mogli koristiti službeno vozilo i u privatne svrhe tijekom mjeseca, što dodatno utječe na pitanje odgovornosti i osiguranja u slučaju nesreće.

Što ako je radnik koristio vozilo van radnog vremena i skrivio sudar?

Kada radnik sudjeluje u prometnoj nesreći službenim vozilom, jedno od ključnih pitanja koje sudovi postavljaju jest: u čijem je interesu i u kojem kontekstu vozilo bilo korišteno u trenutku nesreće. Upravo od toga ovisi hoće li za štetu odgovarati poslodavac ili sam radnik.

U situaciji kada je radnik vozio službeno vozilo u sklopu svojih radnih zadataka, pravilo je prilično jasno. Ako je, primjerice, bio na dostavi, terenskom radu, službenom putu ili bilo kojoj aktivnosti koja proizlazi iz njegovih radnih obveza, tada se smatra da je djelovao u ime i za račun poslodavca. U takvim okolnostima odgovornost se u pravilu prebacuje na poslodavca, jer se šteta smatra posljedicom obavljanja poslovne aktivnosti. To znači da oštećena osoba ima pravo tražiti naknadu izravno od firme, a u praksi se šteta najčešće podmiruje putem police osiguranja vozila. Ovakav pristup proizlazi iz načela da poslodavac snosi rizik poslovanja, uključujući i štete koje njegovi zaposlenici prouzroče tijekom rada.

Sasvim drugačija situacija nastaje kada radnik koristi službeno vozilo izvan okvira posla. Ako zaposlenik uzme vozilo bez odobrenja, koristi ga u privatne svrhe ili ga vozi izvan radnog vremena bez ikakve veze s radnim zadacima, tada se prekida ta veza s poslodavcem. U očima suda, radnik tada više ne djeluje kao predstavnik firme, nego kao privatna osoba. Posljedično, odgovornost za štetu prelazi na njega osobno. U takvim slučajevima poslodavac se može osloboditi odgovornosti, jer može dokazati da vozilo nije korišteno u svrhu obavljanja posla niti uz njegovu suglasnost.

Granica između ove dvije situacije ponekad može biti suptilna i ovisi o konkretnim okolnostima. Sud će, primjerice, uzeti u obzir je li radnik imao odobrenje za korištenje vozila, je li postojala poslovna svrha vožnje, kao i je li poslodavac tolerirao ili čak prešutno dopuštao privatno korištenje. Upravo zato u praksi nije uvijek dovoljno samo reći da je nesreća nastala “nakon radnog vremena” jer je presudno postaviti pitanje: je li postojala stvarna povezanost s radnim odnosom?

Koliko je važno imati Kasko službenog vozila?

U konačnici, kod prometnih nesreća službenim vozilom sve se svodi na to je li radnik vozio u okviru posla i koliki je stupanj njegove krivnje, pri čemu, ako je djelovao u sklopu radnih zadataka, odgovornost u pravilu snosi poslodavac, a šteta se najčešće pokriva putem obveznog auto osiguranja koje štiti treće osobe bez obzira tko je upravljao vozilom, dok Kasko osiguranje pokriva štetu na samom službenom vozilu pa u praksi dodatno rasterećuje firmu, no i jedno i drugo osiguranje imaju svoja ograničenja.

U slučajevima teških povreda pravila, poput vožnje pod utjecajem alkohola, bez dozvole ili neovlaštenog korištenja vozila, osiguravatelj može odbiti isplatu ili tražiti povrat novca, čime se financijski teret ponovno prebacuje na vozača, pa se cijeli sustav zapravo ponaša kao lanac u kojem osiguranje prvo pokriva štetu, zatim odgovornost prelazi na poslodavca, a tek iznimno, u slučajevima krajnje nepažnje ili zlouporabe, završava na samom radniku.