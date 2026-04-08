Što ako se sudarite s neosiguranim vozilom ili vozač pobjegne s mjesta nesreće?

Ipak, u Hrvatskoj takve situacije nisu prepuštene slučaju, jer postoji sustav koji štiti oštećene i omogućuje naplatu štete.. Postoji sustav koji štiti oštećene osobe, a ključnu ulogu u tome ima Hrvatski ured za osiguranje. Upravo se toj instituciji podnosi zahtjev za naknadu štete kada nema osiguravatelja s druge strane.
VOZAČI, OPREZ
Velika akcija policije: Provjeravat će sve, a imaju i poseban uređaj
NOVI PAKET MJERA
Pretrage zbog kojih se išlo u bolnicu uskoro i kod obiteljskih liječnika: Evo što se sve mijenja
aktualno prijepodne
Kekin se obrušila na Plenkovića: "Ne znate ništa o toj privatnoj tvrtki, stvarno? Izvlačite novac preko leđa najbolesnijih"
Nakon same nesreće najvažnije je ostati što smireniji i postupiti razumno. Prvo treba provjeriti ima li ozlijeđenih i po potrebi odmah pozvati hitnu pomoć. Zatim je potrebno osigurati mjesto nesreće kako bi se spriječile dodatne opasnosti. Ako je riječ o težoj nesreći ili ako je druga osoba pobjegla, važno je obavijestiti policiju.
Postupak kod prijave štete osiguranju
U takvim situacijama svaki detalj može biti koristan, pa je dobro fotografirati vozila, štetu i okolinu te zapamtiti ili zapisati što više informacija o drugom vozilu, ako je to moguće.
Kada se situacija smiri, sljedeći korak je pokretanje postupka za naknadu štete. To se radi podnošenjem odštetnog zahtjeva Hrvatskom uredu za osiguranje, a postupak je prilično jednostavan i može se obaviti online, e-mailom ili poštom. Preporučuje se da se zahtjev podnese što prije, jer to ubrzava cijeli proces i smanjuje mogućnost komplikacija.
Za podnošenje zahtjeva potrebno je priložiti osnovnu dokumentaciju poput prometne i vozačke dozvole, opisa nesreće ili Europskog izvješća, podatke za isplatu te eventualno policijski zapisnik ako postoji.
Nakon zaprimanja zahtjeva slijedi procjena štete. Stručnjaci pregledavaju oštećenja i izrađuju službeni nalaz, na temelju kojeg se određuje iznos naknade. U tom procesu oštećena osoba ima pravo sama odabrati servis u kojem će popraviti vozilo, a ako želi dodatnu sigurnost, može angažirati i vlastitog procjenitelja.
Isplata štete nakon prometne nesreće
Zakonski rok za rješavanje zahtjeva iznosi 60 dana. U tom razdoblju Hrvatski ured za osiguranje treba ili ponuditi isplatu štete ili obrazložiti zašto to u tom trenutku nije moguće. Ako oštećena osoba prihvati ponudu, isplata se obično izvršava u roku od 15 dana.
Naravno, ne mora se svaka ponuda prihvatiti. Ako osoba smatra da iznos nije pravedan, ima pravo podnijeti prigovor, tražiti dodatna pojašnjenja ili, u krajnjem slučaju, pokrenuti sudski postupak. Sustav je postavljen tako da oštećenik ima mogućnost zaštititi svoja prava i dobiti odgovarajuću naknadu.
VAŽNO:
Kao oštećena osoba imate pravo na:
- jasne i transparentne informacije
- slobodan izbor servisa
- odbijanje nagodbe
- žalbu (prigovor) na odluku
- sudsku zaštitu ako niste zadovoljni
- ako isplata kasni, imate pravo na zatezne kamate
Za dodatne informacije, savjete i usporedbu osiguranja korisno je posjetiti digitalnu platformu i kalkulator auto osiguranja Osiguraj.me, gdje možete pronaći brojne praktične upute i rješenja vezana uz osiguranja vozila i isplate štete nakon prometne nesreće.