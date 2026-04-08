Što ako se sudarite s neosiguranim vozilom ili vozač pobjegne s mjesta nesreće?

Ipak, u Hrvatskoj takve situacije nisu prepuštene slučaju, jer postoji sustav koji štiti oštećene i omogućuje naplatu štete.. Postoji sustav koji štiti oštećene osobe, a ključnu ulogu u tome ima Hrvatski ured za osiguranje. Upravo se toj instituciji podnosi zahtjev za naknadu štete kada nema osiguravatelja s druge strane.

Nakon same nesreće najvažnije je ostati što smireniji i postupiti razumno. Prvo treba provjeriti ima li ozlijeđenih i po potrebi odmah pozvati hitnu pomoć. Zatim je potrebno osigurati mjesto nesreće kako bi se spriječile dodatne opasnosti. Ako je riječ o težoj nesreći ili ako je druga osoba pobjegla, važno je obavijestiti policiju.

Postupak kod prijave štete osiguranju

U takvim situacijama svaki detalj može biti koristan, pa je dobro fotografirati vozila, štetu i okolinu te zapamtiti ili zapisati što više informacija o drugom vozilu, ako je to moguće.

Kada se situacija smiri, sljedeći korak je pokretanje postupka za naknadu štete. To se radi podnošenjem odštetnog zahtjeva Hrvatskom uredu za osiguranje, a postupak je prilično jednostavan i može se obaviti online, e-mailom ili poštom. Preporučuje se da se zahtjev podnese što prije, jer to ubrzava cijeli proces i smanjuje mogućnost komplikacija.

Za podnošenje zahtjeva potrebno je priložiti osnovnu dokumentaciju poput prometne i vozačke dozvole, opisa nesreće ili Europskog izvješća, podatke za isplatu te eventualno policijski zapisnik ako postoji.

Nakon zaprimanja zahtjeva slijedi procjena štete. Stručnjaci pregledavaju oštećenja i izrađuju službeni nalaz, na temelju kojeg se određuje iznos naknade. U tom procesu oštećena osoba ima pravo sama odabrati servis u kojem će popraviti vozilo, a ako želi dodatnu sigurnost, može angažirati i vlastitog procjenitelja.

Isplata štete nakon prometne nesreće

Zakonski rok za rješavanje zahtjeva iznosi 60 dana. U tom razdoblju Hrvatski ured za osiguranje treba ili ponuditi isplatu štete ili obrazložiti zašto to u tom trenutku nije moguće. Ako oštećena osoba prihvati ponudu, isplata se obično izvršava u roku od 15 dana.

Naravno, ne mora se svaka ponuda prihvatiti. Ako osoba smatra da iznos nije pravedan, ima pravo podnijeti prigovor, tražiti dodatna pojašnjenja ili, u krajnjem slučaju, pokrenuti sudski postupak. Sustav je postavljen tako da oštećenik ima mogućnost zaštititi svoja prava i dobiti odgovarajuću naknadu.

VAŽNO:

Kao oštećena osoba imate pravo na:

- jasne i transparentne informacije

- slobodan izbor servisa

- odbijanje nagodbe

- žalbu (prigovor) na odluku

- sudsku zaštitu ako niste zadovoljni

- ako isplata kasni, imate pravo na zatezne kamate

