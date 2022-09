Inicijativa ''Slobodni zajedno'' predstavila je u utorak detalje prosvjednog skupa pod nazivom ''Dajemo vam otkaz'', koji će organizirati pred Središnjicom HDZ-a u subotu, 10. rujna, s početkom u 12:05 sati, poručivši da je "HDZ trenutno najopasniji neprijatelj Hrvatske".

"U ovom povijesnom trenutku moramo gledati u svoju budućnost, ali i u budućnost Hrvatske ako u njoj želimo ostati. HDZ je bio i ostao najopasniji neprijatelj Hrvatske'', rekao je na konferenciji za novinare student povijesti Stjepan Bajić, najavivši u ime inicijative ''Studenti za Slobodu'' dolazak velikog broja studenata na prosvjed.

Andrija Klarić, vlasnik teretane koji je svojedobno vodio prosvjede protiv epidemioloških mjera, naglasio je da prosvjed organizira isključivo pokret ''Slobodni zajedno'', koji nije povezan niti s jednom političkom strankom, pa su optužbe premijera Andreja Plenkovića kako je riječ o desnim ekstremistima podmetanja.

''Jučer nas je naš još, malo premijer, spomenuo, kazavši da prosvjed organizira neodgovorna skupina antivaksera. S ponosom mogu reći da smo to mi. Prvi smo organizirali veliki skup i rekli kako će COVID potvrde unijeti virus u sustav i da su one ucjena te da će lockdown donijeti velike ekonomske štete kojima danas svjedočimo'', kaže Klarić.

Ustvrdio je da Plenković želi podijeliti društvo jer to je ''jedini način kako on može vladati, u svim drugim okolnostima on ne bi ni postojao'' i poručio da su obični građani odlučili napraviti ono što nisu u stanju političke strukture niti oporbene stranke ''koje se trude, ali nedovoljno''.

''Odlučili smo reći 'ne' ovakvoj politici i kriminalu vezanom za političke strukture. Do krize su dovele pogrešne odluke Europske komisije, a besmislena energetska politika dovela je do toga da struja od idućeg mjeseca poskupljuje za 100 posto, a plina četverostruko više'', dodao je.

Klarić kaže kako prema reakcijama u javnosti i na društvenim mrežama očekuju veliki odaziv građana na subotnji prosvjed.