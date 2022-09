Vladin paket mjera za ublažavanje udara rastućih cijena energenata bit će ključna tema sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a koja će se održati u popodnevnim satima u sjedištu stranke u Zagrebu.

Vlada će ovaj tjedan napokon predstaviti paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu za ublažavanje rasta cijena energenata.



Bolnice, škole, vrtići i javne institucije struju bi trebali plaćati kao i kućanstva, a razmatra se i uvođenje subvencionirane cijene struje za obrtnike i male poduzetnike.



Na stolu je i prijedlog novih mjera potpora za očuvanje radnih mjesta preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, po uzoru na one zbog ekonomskih posljedica koronakrize.

Spominju se i izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju čime bi se dodatno povećale minimalne mirovine od najavljenih 1,5 posto.



Očekuje se da će potpore ponovno primiti i poljoprivrednici i ribari, kao i pomoć lokalnim jedinicama kako ne bi došlo do povećanja cijene grijanja i za 50 posto.



U mjerama se, koliko je zasad poznato, govori samo o cijenama struje, naime, kada je riječ o plinu, za građanstvo je cijena regulirana do travnja 2023.



Subvencionira se i mikro, male i srednje poduzetnike, a Vlada je paketu mjera pomoći u veljači snizila PDV na plin i toplinsku energiju s 25 na pet posto dok bi se u rujnu manji PDV trebao odnositi i na brikete, pelete, sječku i ogrjevno drvo.

Neslužbeni su to detalji do kojih su uspjeli doći mediji uoči finaliziranja paketa pomoći, naime, Plenković je dosad samo poručivao da će paket mjera biti ''kao i dosadašnji takvi paketi - dobar, brz, učinkovit, dobro kalibriran, cjelovit i sveobuhvatan''.



Prijedlog novih mjera: Vlada vraća potpore na plaću kakve je dijelila u koronakrizi?

Vlada brusi protuinflacijske mjere, one se neće odnositi na cijenu plina: "A što je sa školama koje koriste drva?"



Prijedlog mjera pomoći Vlada će javnosti podastrijeti u srijedu i u četvrtak usvojiti na redovnoj tjednoj sjednici.

Plenković će ga predstaviti danas poslijepodne u stranci na širem Predsjedništvu HDZ-a, a sutra prezentirati i koalicijskim partnerima.