Širenje mreže e-punionica: Kako Petrol mijenja iskustvo putovanja?

U okruženju velikih globalnih promjena, Petrol se pozicionira kao suvremena energetska kompanija koja uspješno nadilazi granice tradicionalnog poslovanja s naftnim derivatima i aktivno gradi održivu energetsku budućnost. Prepoznajući rastuću potrebu za električnim vozilima i pratećom infrastrukturom, Petrol sustavno širi mrežu punionica koja odgovara potrebama modernih korisnika, nastavljajući razvojni put koji gradi već tri desetljeća na hrvatskom tržištu.

Infrastruktura koja prati rast broja električnih automobila na cestama dodatno olakšava vozačima odluku o kupnji takvih vozila, a Petrol je jedan od predvodnika na tom području.

Proširenje kapaciteta punjena na relevantnim lokacijama

Razvijajući pouzdanu infrastrukturu za električna vozila, kompanija ne odgovara samo na potrebe današnjih korisnika, već i aktivno oblikuje mobilnost sutrašnjice – potvrđujući svoju ulogu jednog od ključnih aktera u razvoju e-mobilnosti na lokalnoj i regionalnoj razini.

Pr (Foto: PR)

Na jednoj od prometnijih točaka na ulazu u Zagreb, na prodajnom mjestu Stupnik AC – Zapad, nedavno je puštena u rad nova generacija punionica za električna vozila. Ondje su instalirane dvije ultra brze punionice koje omogućuju znatno kraće zadržavanje. No ono što ovu lokaciju čini posebno zanimljivom nije samo brzina, nego tehnologija koja stoji iza nje.

Naime, po prvi put u Petrol mreži implementiran je model baterijske podrške proizvođača NGEN: dva samostalna baterijska sustava, svaki snage 100 kW, dodatno osiguravaju stabilnost i snagu, što u praksi znači pouzdanije punjenje i u trenucima većeg opterećenja mreže. Za korisnika to znači jednostavno – manje čekanja, više sigurnosti da će punjenje proteći bez zastoja.

Slična iskustva vozači mogu očekivati i na autocesti Zagreb–Ploče. Na odmorištima Mosor Sjever i Mosor Jug, postojeće punionice zamijenjene su novom tehnologijom ultra brzih uređaja snage 200 kW. I ovdje je naglasak stavljen na kombinaciju brzine i stabilnosti, ponovno uz podršku baterijskih sustava, s ciljem povećanja dostupne snage i omogućavanja bržeg, pouzdanijeg punjenja električnih vozila.

Za vozače koji često prolaze kroz jednu od najprometnijih točaka u blizini Zagreba – Desinec AC Sjever – dobra vijest je dodatno proširenje kapaciteta. Uz postojeće tri ultra brze punionice, instalirane su dvije nove proizvođača Alpitronic, čime je omogućeno istovremeno punjenje do osam vozila. U praksi, to znači manju gužvu i veću protočnost, osobito u udarnim terminima. Već na prvi pogled jasno je da se više ne radi samo o „mjestu za punjenje“, nego o pažljivo osmišljenom sustavu koji odgovara stvarnim potrebama suvremenih vozača.

Stalna ulaganja u infrastrukturu kao temelj razvoja e-mobilnosti

Petrol Grupa trenutačno raspolaže s 1.150 priključaka za punjenje električnih vozila, dok je u Hrvatskoj korisnicima dostupno 267 priključaka na 146 punionica diljem zemlje. Kompanija i dalje aktivno radi na širenju i unaprjeđenju mreže javno dostupnih punionica, kako kroz vlastite investicije, tako i kroz preuzimanje upravljanja punionicama partnera. Do kraja godine Petrol planira pustiti u rad više od 20 punionica velike snage na lokacijama duž TEN-T koridora, dodatno osnažujući infrastrukturu za e-mobilnost u Hrvatskoj i regiji.

Pr (Foto: PR)

Za vlasnike električnih vozila to donosi jednu važnu promjenu: planiranje putovanja postaje sve jednostavnije, a Petrol postaje njihov saveznik na svakom kilometru. U godini u kojoj obilježava 30 godina poslovanja u Hrvatskoj, Petrol jasno pokazuje da je već odavno mnogo više od mjesta za točenje goriva te potvrđuje svoj status pouzdanog partnera u energetskoj tranziciji.

