Šeks odbacuje optužbe za prijetnje smrću: "Nisam spomenuo ubijanje, zapravo sam rekao..."

Vladimir Šeks odbacio je u četvrtak optužbe zastupnice Karoline Vidović Krišto (OIP) da joj je prijetio smrću i rekao kako je "mnoge ušutkao i ubio", ustvrdivši da "ubijanje" nije spomenuo već joj je poručio da se "obračunao s mnogima koji podnose lažne kaznene prijave, pa će i s njom".

Vidović Krišto tvrdi da joj je Šeks zaprijetio u srijedu popodne u restoranu Purger, zbog čega je protiv njega podnijela kaznenu prijavu državnoj odvjetnici, a sa slučajem je upoznala i ministra unutarnjih poslova.

Neizravno joj prijetio

Zastupnica je u priopćenju navela da joj je "6. prosinca 2023. godine, oko 17:30 u restoranu Purger u Petrinjskoj ulici u Zagrebu, prišao Vladimir Šeks, bivši predsjednik Hrvatskog sabora i savjetnik premijera Andreja Plenkovića, te mi je, unoseći mi se u lice i vrijeđajući me na osobnoj razini, iznio niz prijetnji".

"Uz osobne uvrede rekao mi je 'da je on mnoge osobno ušutkao i ubio'. Na moje pitanje je li se time hvali, odgovorio je 'da je ponosan na to'. Na moje izjave da je razgovor završen jer me napastuje i prijeti mi, on je nastavio s prijetnjama sve dok ga saborski zastupnik Josip Šarić nije odveo iz restorana", kaže Vidović Krišto.

Šeks okrivljuje zastupnicu OIP-a

Šeks je u izjavi za Hinu potvrdio da je u jednom zagrebačkom restoranu, u kojem je bio sa zastupnikom HDZ-a Šarićem, na odlasku sreo zastupnicu OIP-a Karolinu Vidović Krišto koja je, kaže, "sjedila sama i bezobrazno i podcjenjivački ga gledala".

Tvrdi kako joj je rekao da se "obračunao s mnogima koji su podnosili lažne kaznene prijave, pa će tako i s njom". "Riječ 'ubijanje' nisam spomenuo, to je njezina izmišljotina", rekao je Šeks.

Poručio je da se s onima koji daju lažne izjave i podnose lažne kaznene prijave obračunava poduzimanjem odgovarajućih pravnih i političkih koraka. Podnošenje lažne kaznene prijave je kazneno djelo, a protiv Vidović Krišto namjerava podignuti kaznenu prijavu kada ne bude imala zastupnički imunitet.

Imaju povijest sukoba

Vidović Krišto prije mjesec dana podnijela je kaznenu prijavu protiv Šeksa i Bajića.

Šeksu je zasmetalo što je Vidović Krišto prije nešto više od mjesec dana podnijela kaznenu prijavu protiv njega kao bivšeg predsjednika Sabora i bivšeg državnog odvjetnika Mladena Bajića. Kako je tada pojasnila, bivši ministar unutarnjih poslova i glavni tajnik HDZ-a Ivan Jarnjak, javnobilježnički je ovjerio izjavu u kojoj je naveo da mu je Šeks izjavio da piše podlogu za kaznenu prijavu protiv Branimira Glavaša.

"Sam slučaj Jarnjakove izjave o Glavašu jest dokaz paraliziranog pravnog poretka. U svakoj iole uređenoj državi, na Jarnjakovu izjavu su DORH i policija morali trenutačno reagirati te su već morali biti pritvoreni: ili Šeks i Bajić – ili Jarnjak. Ali, što se događa u pravnoj šeksovštini? Ništa! Pravni poredak šuti. Prave se gluhi i slijepi", navela je pojašnjavajući razloge podnošenja kaznene prijave.

U međuvremenu se javio i Josip Šarić koji je na svom Facebooku opovrgnuo Vidović Krišto.

Šarić potvrđuje kako je istina da je jučer bio u zagrebačkom restoranu, koji zastupnica navodi, i da ju je tamo sreo. Istina je također kako ju je uljudno pozdravio, rukovao se s njom te izašao van iz restorana, kaže.

"Nije istina da sam bio prisutan kada su ona i Vladimir Šeks razgovarali te nije istina da sam ja odveo gospodina Šeksa iz restorana. S obzirom da je, ničim izazvana, zastupnica Karolina Vidović Krišto iznijela dvije laži o meni, s pravom si postavljam pitanje koliko su uopće kredibilne i njezine ostale tvrdnje", navodi Šarić.