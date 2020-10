Rad od kuće postao je dio svakodnevice za mnoge kompanije i poduzeća. Brojni se još uvijek teško privikavaju na takav način rada jer on sa sobom nosi mnoge izazove. Ponekad može biti riječ o supružnicima koji imaju potpuno različit posao, a prisiljeni su raditi u istoj prostoriji, a ponekad to mogu biti tehničke poteškoće poput sporije internetske veze koja ograničava sposobnost radnika da izvrši zadatak. Ipak, rad od kuće ima i svojih pozitivnih strana, a mi smo ih izdvojili nekoliko.

Bolja komunikacija

Kako je komunikacija ključ svakog uspješnog poslovanja, mnogi su se pitali kako će se njezin nedostatak odraziti na poslovanje kada se prebace na rad od kuće. I dok nam virtualna komunikacija omogućuje da komuniciramo brže i lakše, njezin su najveći nedostatak izostanak povratne informacije i emocija koje bismo dobili u interakciji licem u lice. Ipak, ako se uspostavi pravilna komunikacijska rutina te odrede jasna pravila gdje, kako, što i kada tim komunicira, tada će ona biti mnogo jednostavnija, pa čak i lakša od one uživo. Također, cijelom procesu komunikacije izrazito pomažu brojni kanali za komuniciranje i projektni menadžeri koji povezuju tim ljudi te proces zapravo čine mnogo lakšim nego što se mislilo.

Uz pomoć pravih alata za komuniciranje i aplikacija svi se dokumenti nužni za obavljanje posla nalaze na jednom lako dostupnom mjestu na kojem svi zaposlenici mogu raspravljati o problemima i zadacima mnogo lakše negoli što bi to činili u uredu s mnoštvom drugih ljudi.

Veća produktivnost

Brojne studije pokazale su kako su zaposlenici koji rade od kuće zapravo mnogo produktivniji od onih koji rade na radnom mjestu. Razlog tome jest to što ih manje stvari ometa kod kuće negoli na poslu. Tijekom dana provedenog u uredu česte su socijalne interakcije među zaposlenicima koje nisu nužno vezane za posao, što smanjuje fokusiranost na zadatak koji je potrebno obaviti. Također, kada je kod kuće, zaposlenik si sam određuje kada će ići na pauzu. To pozitivno utječe na psihološki aspekt zaposlenika i zato je on motiviraniji i kreativniji u poslu koji obavlja. Ipak, zaposlenici često mogu upasti u zamku da se rad od doma pretvori u 24-satni posao, stoga treba pametno organizirati radno vrijeme i završiti s poslom u vrijeme kada bi inače to napravili da su na svojem radnom mjestu.

Komunikacija je ključ uspješnog poslovanja (Foto: getty images)

Veće uštede

Brojne kompanije i poduzeća troše mnogo sredstava na svoje zaposlenike, od najma samog prostora i režija pa sve do troškova prijevoza i toplog obroka. Iako radnicima to ne znači mnogo, poslodavcu su takve uštede velike. Ako većina zaposlenika radi od kuće, poduzeće osim na režijama štedi i na održavanju prostora, ali i na plaćanju prijevoza zaposlenicima. No nisu kompanije i poduzeća jedine kojima ova situacija donosi uštede. Zaposlenici također štede svoje vrijeme utrošeno na dolazak na posao, ali i novac za benzin, karte za parkiranje, pokaz za javni prijevoz, pa i ručak koji konzumiraju tijekom radnog dana u uredu.

E-usluge kao važan dio rada od kuće

Posljednjih nekoliko mjeseci važnost digitalizacije ne može se dovoljno naglasiti. Sve što je bilo u fizičkom obliku sada se pokušava prebaciti u digitalno. Brojne firme još uvijek se pokušavaju prilagoditi novoj situaciji te se usporedo susreću s brojnim financijskim gubicima. Kako država određenim sektorima pokušava taj teret olakšati, informacije o tome što napraviti i kako iskoristiti pomoć, poduzetnici lako mogu saznati online.

Ovdje u priču ulazi Digitalna komora jer se upravo tu nalaze sve važne informacije i usluge koje bi jednog poduzetnika i članaka HGK mogle zanimati: od trenutačno najpopularnijih dostupnih načina financiranja, pa sve do izdavanja potvrda koje su tvrtkama potrebne za poslovanje. Tu su i informacije o dostupnim edukacijama i sajmovima, ali i sve što je bitno onima koji svoje poslovanje tek žele pokrenuti.

Danas, kada se naglasak stavlja na socijalno distanciranje, brza i pravovremena informacija od neizmjerne je važnosti, a upravo je to ono čime HGK svojom Digitalnom komorom doprinosi zajednici.

Lakši nadzor radnika

Iako mnogi smatraju kako će najbolje znati koliko njihov radnik radi dok on sjedi u uredu, to ne mora nužno biti tako. Često su poslodavci prezaposleni sastancima sa strankama, klijentima i investitorima, pa nisu svjesni toga što njihovi zaposlenici rade dok oni nisu u uredu. Razne socijalne interakcije koje mogu biti distrakcija ili pak česte pauze na ovaj su način ukinute. Iako si zaposlenik sada sam kroji svoje radno vrijeme, posao se ipak mora obaviti unutar određenog vremenskog okvira. Osim toga tu su i brojne aplikacije koje omogućavaju poslodavcima bolji uvid u rad svojih zaposlenika i njihovu učinkovitost. Ako radnik svoje obveze ispunjava na zadovoljavajući način, tada ne morate ulaziti u ono što se zbiva unutar njegova četiri zida.