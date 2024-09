Uigrana ekipa operira po Hrvatskoj i EU - glume da su gluhi kako bi izmamili novac: Prevarantica ''pala'' pred kamerom Provjerenog

Prilaze ispred trgovačkih centara, bolnica, na kolodvorima, parkiralištima i mole za pomoć. Donaciju za gluhe, osobe s invaliditetom, zlostavljanu djecu. Gluhe osobe i same u potrebi mole za one najpotrebitije. Pa tko ne bi pomogao? Novac će završiti na pravom mjestu. Ali samo za njih. Jer ovo je organizirana prevara diljem Europe.

Dojavu da sumnjive osobe glumeći da su gluhe i nagluhe prikupljaju novac u Zaprešiću, Zaboku i na više lokacija u gradu Zagrebu dobili smo u redakcijski inbox. Na frekventnim mjestima, u pravilu s formularom u rukama prilaze prolaznicima i traže potpisivanje peticije, ali i donaciju. Deset, dvadeset, trideset eura. Minimalni iznos donacije jasno je naveden na dnu formulara. No to, kažu nam u Nacionalnom savezu gluhih i nagluhih nije način na koji oni ili bilo koja od njihovih udruga članica diljem zemlje prikuplja sredstva.

Dijana Vincek, predsjednica Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih, poručuje – oni ništa ne skupljaju na taj način. Ali dojave građana, kažu, redovito primaju.

Dijana Vincek, predsjednica Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih Foto: DNEVNIK.hr

"Hrvatski savez gluhih i nagluhih se već godinama susreće sa takvim načinom prevare. Mi dobijemo dojavu najmanje jedan put tjedno, a neke puta čak i više puta tjedno", kaže Dijana Vincek, predsjednica Udruge.

Prokazali prevaranticu

U potragu za ljudima koji se očito lažno predstavljaju kao gluhe i nagluhe osobe uputila se ekipa Provjerenog. Danima su obilazili sve lokacije na kojima bi ih mogli pronaći, ali bezuspješno. Sve do jedne subote kada su na parkiralištu supermarketa snimili ženu kako s papirom u rukama prilazili ljudima i gestikulira. Pratili su je, a onda ih je zaustavila. Na papiru koji je nosila stajalo je da "Nacionalna udruga za gluhe i tjelesno potlačene ljude želi otvoriti međunarodni centar".

Na komentar novinarke da traženih 20 eura donacije nije malo, žena je gestikulirala broj pet tražeći manji iznos. Očito da je primjedbu itekako čula i razumjela. I ostatak razgovora ekipu Provjerenog ostavio je bez sumnje - teško da je riječ o gluhoj ili nagluhoj osobi.

Na komentar novinarke da to što radi ne smije raditi, žena je odustala od uvjeravanja i dala se u bijeg.

Provjereno: Uhodana međunarodna prevara - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Operiraju u cijeloj Hrvatskoj

Gotovo identičan scenarij i šest mjeseci ranije, u Splitu. Kolegice s Dalmatinskog portala satima su pratile dvije žene koje su po centru Splita na dobro poznat način tražile donacije. Novinarke su zabilježile situaciju gdje je prevarantica pokušala uvjeriti stariju ženu da donira novac. Hineći da ne čuje i ne priča, žena je gestama pokušavala dobiti potpis i traženu donaciju. Na traženje da predoči dozvolu, prevarantica se dala u bijeg i nakon nekoliko metara od gluhe osobe postala čujuća.

"Htjele su nam uzeti mobitel, govorile su da ih ne snimamo i u jednom trenutku su čak i počele vikati na nekom jeziku kojim već pričaju da mi njih maltretiramo i onda su nestale onako iza auta i mislimo da je netko čekao njih tamo u nekom vozilu", ispričala je Anamarija Alebić, novinarka Dalmatinskog portala.

I prevarantice koje su kolegice razotkrile u Splitu kao i ona koju su snimile kamere Provjerenog imale su identične formulare. Prema dojavama gledatelja, istima su se koristili i u Đakovu, Bjelovaru, Zaprešiću, na Hvaru. Uhvate nabrzinu, a kako bi bili uvjerljiviji koriste simbole za osobe s invaliditetom, otiske koji bi trebali predstavljati pečate organizacija.

Provjereno: Uhodana međunarodna prevara - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Identična prevara u srcu Europe

U Registru udruga Republike Hrvatske ne postoji niti jedna udruga s nazivom navedenim u zaglavlju papira koji su nosile. Ali gotovo identičan papir kružio je godinama češkom metropolom.

Samo promijene zastavu zemlje u kojoj operiraju. U Francuskoj koriste francusku, u Češkoj češku, a u Hrvatskoj hrvatsku zastavu. "Preveslaju" vas i okušavaju sreću u bilo kojoj zemlji u kojoj se nalaze.

Janek je polovica dvojca viralno znanih kao Honest Guide, tj. online vodiča namijenjenog svim turistima i posjetiteljima Praga i Češke koji ne žele biti prevareni ili nasamareni. On i Honza kolege su novinari i više od deset godina razotkrivaju te na društvenim mrežama objavljuju prevarante.

"Nitko na njih ne obraća pozornost, a ja se volim staviti u poziciju turista. Primijetili smo te male prevare i trikove i tako smo ih odlučili snimati i objavljivati na internetu", objašnjava Janek, jedan od osnivača Honest Guidea.

Tako i ovaj, kako kaže Janek, jedan od najstarijih trikova ikada koji ne cilja samo na turiste. Već ih neko vrijeme kaže nisu vidjeli po Pragu, ali od svojih pratitelja dobivaju informacije da su itekako aktivni u drugim češkim gradovima. Sami su ih i sreli i ovo ljeto u Parizu.

"Nema pravila jesu li to muškarci ili žene. U Parizu su to uglavnom bile žene, obično mlađe žene. Izgleda da im tako ljudi lakše daju novac. Po onome što ja znam, ali nisam u potpunosti siguran, to su obično državljani Rumunjske ili Bugarske", dodaje Janek.

Uglavnom strani državljani

Ono u što Janek sumnja, potvrdila nam je hrvatska policija, točnije Policijska uprava istarska.

"Obavještavamo Vas kako je na području PU istarske u posljednje dvije godine policija postupala prema 11 osoba koje su lažno predstavljale da prikupljaju novac za osobe s oštećenjima sluha. Sve osobe bile su rumunjski državljani, a policija je protiv njih pokrenula prekršajni postupak radi počinjenja prekršaja iz članka 11. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.“

Zbog istog prekršaja od početka 2023. godine na području Splita evidentirano je pet ovakvih slučajeva, sve strani državljani. Na području PU osječko-baranjske u istom vremenskom periodu zaprimljeno je 17 dojava građana, a u njih tri utvrđeni su počinitelji. Za ovaj prekršaj osobe je moguće kazniti novčanom kaznom od 20 do 100 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.

Provjereno: Uhodana međunarodna prevara - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Čini se da su posvuda. U dobro uhodanoj prevari koja funkcionira već godinama. To što ih se uhvati na djelu, a njihova prevara razotkrije po medijima i društvenim mrežama očito im ne smeta. Ali smeta i šteti ugledu onih čijim se invaliditetom koriste. Dijana Vincek kaže, ljudi prema osobama s oštećenjem sluha zbog toga postaju nepovjerljivi.

"Ispada da mi stalno nešto tražimo, stalno nešto skupljamo, a zapravo ovi uličari bih ja rekla koji skupljaju novac nemaju nikakve veze sa nama", kaže predsjednica Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih.

"Ne živimo u društvu u kojem biste morali varati nekoga da biste preživjeli. I samo da bude jasno, ne zarađuju oni bogatstvo na tome što rade. Zarade nešto novca, ali ako bi toliko vremena posvetili radeći bilo koji posao, zaradili bi jednako, a ne bi varali ljude", smatra Janek.

Uhodane grupe

Ali to i dalje rade. Identične su prevare zabilježene ne samo diljem Hrvatske, Češke ili Francuske već i u Sloveniji, Španjolskoj, Italiji. Organiziranim i uhodanim grupama teško će se stati na kraj. Ljudska su naivnost i dobrota čini se nepresušne.

"Pa bi, dala bi ako imam, zašto da ne. Svatko odgovara za svoje. Ja kad dajem, dajem od srca", objasnila je jedna žena.

Ako vam priđu s ovakvom pričom, pravo je vrijeme da isključite srce, a uključite razum. Ne nasjedajte!