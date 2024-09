"Upozorite starije, to je prijevara": Odvela majku na navodno testiranje na rak

Posljednjih dana odjeknula je vijest kako nepoznata tvrtka vrbuje Međimurce na preglede vezane za prevenciju raka debelog crijeva i traži novac. Iz tamošnjeg Zavoda za javno zdravstvo upozorili su kako ti pozivi ne dolaze iz zdravstvenih krugova. Ne znaju o kakvoj je tvrtki riječ, ali pozivaju građane da sumnjive pozive prijave policiji i inspekcijama.

"Mi smo zapravo saznali da su kontaktirani ljudi različite dobi – od onih najstarijih od 80 godina, pa i mlađe osobe. Zasigurno ova situacija neće pridonijeti tome da ljudi budu motiviraniji, oni su samo zbunjeni, nije im jasno o čemu se radi", rekla je Renata Kutnjak Kiš, koordinatorica za rano otkrivanje raka.

Sudeći prema identičnim pozivnicama na program za prevenciju raka debelog crijeva koje ovih dana stižu na adrese ljudi s pakračkog i lipičkog područja, taj se slučaj širi dalje.

Društvenim mrežama kruži pozivnica za testiranje koju su dobili Međimurci Foto: Facebook screenshot

Javila nam se Sanja Sommer, 58-godišnjakinja iz Lipika, koja je sa 82-godišnjom majkom bila na spomenutom predstavljanju programa, te je nakon svega prilično ogorčena.

"U srijedu sam pratila mamu koja je pismenim putem, a potom i telefonski pozvana na prezentaciju. Čim smo stigle, shvatila sam o čemu se radi. Ukratko, stanovita firma sa sjedištem u Osijeku poziva umirovljenike na to tzv. testiranje, no riječ je o prezentaciji i prodaji prilično skupe masažne fotelje. Iako su majci prilikom poziva kazali da povede bračnog partnera, s obzirom na to da je tata pokojni, kazala je da će povesti mene. Svi znamo kako se to na prezentacijama radi, fokus je na zdravlju i zdravstvenoj pomoći, što je starim ljudima najvažnije", kazala je Sanja te dodala:

"Nakon skoro dva sata predavanja i uvjeravanja o važnosti brige o zdravlju, uslijedila je priča o fotelji i potom - nagradna igra. Glavna nagrada bio je bonus od 1310 eura kojim se umanjuje cijena masažne fotelje čiji je puni iznos 3200 eura te se uz to gratis dobije posuđe i indukcijska ploča. Naknadno sam provjerila na internetu da se cijene fotelje zapravo kreću od 250 do otprilike 500 eura."

Kazala je kako je njezina majka bila jedna od dobitnica u "nagradnoj igri".

"Bila su tri kruga izvlačenja u dvorani u kojoj je bilo dvadesetak ljudi. U prvom krugu je bio jedan dobitnik, u drugom dva i u trećem tri. Majka je dobila spomenuti bonus u trećem krugu. Kad sam je pitala ima li gotovo 2000 eura da to plati, zbunjeno mi je odgovorila kako je sve gratis. Uputili su je u predvorje kako bi je 'registrirali' kao dobitnika, a zapravo je bila riječ o potpisivanju narudžbenice za fotelju. Kad sam joj pred njihovim djelatnikom ponovila pitanje ima li toliko novca, ne bi li joj doprlo do svijesti o čemu se radi, on me oštrim tonom pitao jesmo li u rodu. A zašutio je kad sam kazala da sam joj kćer. Što bi bilo da sam rekla da sam susjeda ili poznanica? Pred njim sam joj objasnila što je 'dobila' i koliko treba platiti te sam je potom uspjela odvesti s tog 'testiranja'."

Kaže da je od jedne Pakračanke, koja je ostala do kraja na prezentaciji, doznala da su im na kraju podijelili testove za prevenciju raka.

"Međutim, rekla je da su bili na mađarskom jeziku i zapravo neupotrebljivi. I to nema nikakve veze s našim zdravstvom. Na internetu sam vidjela kako je i vlasnik te osječke tvrtke neki Mađar", naglasila je Sanja.

Smatra kako se zapravo radi o tome da se želi na prijevaru iskoristiti neupućene, bolesne i naivne starije osobe koje se vabi tako da pomisle da dolaze na testiranje na rak.

"Kad je zdravlje u pitanju, oni će dati sve što imaju. Bila sam jako revoltirana nakon svega i malo je nedostajalo da to i naglas kažem tamo usred prezentacije. No, nisam osoba koja voli biti u središtu pozornosti pa nisam to učinila. Ali zato ovim putem želi upozoriti sve da ne nasjedaju! Ako imate nekog od starijih koji se ne služe internetom da bi ovo pročitali, upozorite ih. Nemam riječi kojima bih opisala ljude koji zarađuju na osjetljivoj skupini starih i nemoćnih osoba", zaključila je.

Zanimljivo kako obje tvrtke vezane za spomenute slučajeve iz Međimurja i Slavonije imaju sjedišta u Osijeku, mađarske vlasnike te su registrirane od 2017. odnosno 2020. godine.

Okrenuli smo i broj telefona koji je naveden na pozivnicama za prezentacije koje su se održavale u Međimurju, no dobili smo pozivni centar u kojem nam nisu mogli dati odgovore na pitanja o nedavnim događajima te testovima za rak na mađarskom jeziku.

"Riječ je o predavanju o zdravlju i zdravom načinu života. Na kraju programa svi dobivaju testove za otkrivanje okultnog fekalnog krvarenja u stolici, kakvi se mogu dobiti i u ljekarnama", kazali su, a na naše pitanje da su neki pohoditelji prezentacija dobili testove na mađarskom jeziku dobili smo sljedeći odgovor:

"Mi smo pozivni centar koji radi za više tvrtki, a za ovu vršimo usluge pozivanja ljudi na prezentacije. Dakle, sve vezano za testove znaju djelatnici koji su ih dijelili na prezentacijama."

