Pričamo li napokon otvoreno o novcu? Novo istraživanje pokazuje pomake, ali i dalje skrivamo važne financijske teme

Otvorena komunikacija o financijama donosi sigurnije odluke, manje nesporazuma i kvalitetnije odnose, smatraju građanke i građani Hrvatske prema novom istraživanju Addiko banke provedenom s agencijom MASMI. Promicanjem teme financija u svakodnevici napravljeni su prvi konkretni pomaci, no prostor za napredak i dalje postoji. Tabu novca ostao je snažno prisutan, osobito unutar obitelji i partnerskih odnosa. Upravo zato Addiko banka kampanjom Glasno o novcu nastavlja poticati građanke i građane da o novcu razgovaraju iskreno, bez srama i zadrške.

„Veseli nas što rezultati pokazuju da građani sve više prepoznaju važnost razgovora o novcu. To je promjena koju želimo potaknuti ovim, drugačijim, pristupom financijskoj pismenosti. Kada o novcu razgovaramo otvoreno, lakše planiramo, donosimo bolje odluke i gradimo sigurniju budućnost. Novac je i dalje tema koju mnogi odgađaju, izbjegavaju ili skrivaju i upravo zato se naša kampanja „Glasno o novcu“ snažno nastavlja dalje prema cilju uz, već sada, zapažene pomake!” poručio je Mario Žižek, predsjednik Uprave Addiko Bank d.d.

Istraživanje je provedeno u ožujku 2026. godine na uzorku od više od 500 ispitanika iz Hrvatske. U usporedbi s prethodim razdobljem, broj građana koji redovito razgovara o novcu s bliskim osobama porastao je s 36 % na 41 %, dok čak 65 % ispitanika smatra da bi donosili bolje financijske odluke kada bi o novcu razgovarali češće (2024. – 61 %). Ovakav pomak pokazuje da se odnos prema novcu postupno mijenja iz teme koja se izbjegava, u temu o kojoj se može razgovarati normalno i bez nelagode.

Ipak, percepcija novca kao neugodne teme nije se promijenila: 71 % građana i dalje ga povezuje sa sramom ili zavišću, jednako kao i 2024. godine. Iako svijest raste, emocionalne barijere poput srama, uspoređivanja i straha od osude i dalje sprečavaju mnoge da otvore temu financija.

Ljubav i novac: manje dogovora, više tajni?

Novo istraživanje pokazuje vrlo blage promjene u partnerskim odnosima. Udio parova koji nisu dogovorili zajednički pristup financijama prije braka ili suživota pao je s 50 % na 49 %, što upućuje na približno istu razinu osviještenosti o važnosti financijskih razgovora prije zajedničkog života. Istovremeno, 36 % građana nije se upoznalo s financijskom situacijom partnera prije zajedničkog života (2024. - 38%), dok čak 27 % priznaje da ima vlastiti tajni fond (2024. - 20%). Partnerski odnos jedno je od prvih mjesta gdje financijski razgovori trebaju započeti. Kada postoji otvoren dogovor o očekivanjima, troškovima i ciljevima, novac prestaje biti izvor napetosti i postaje alat zajedničkog planiranja.

Djeca i roditelji: svi žele pričati, malo tko stigne

Užurbani tempo života i dalje ostavlja posljedice. Čak 72 % roditelja želi prenijeti znanje o novcu na djecu, ali to ne čini zbog svakodnevnih obaveza (2024. - 68%). Istovremeno, razgovori sa starijim roditeljima o financijama u trećoj dobi u blagom su porastu i vodilo ih je 47 % građana (porast od četiri pp). Razgovori o novcu unutar obitelji važni su u svakoj životnoj fazi, od prvog džeparca do planiranja treće dobi. Upravo u obitelji najčešće nastaju prve financijske navike koje nosimo kroz život.

Građani žele više znanja

Interes za financijsku pismenost dodatno raste: 73 % građana želi znati više o novcu i financijama, a više od 80 % smatra da bi financijska pismenost trebala biti školski predmet.

Kampanja „Glasno o novcu“ nastavlja otvarati teme koje građani često odgađaju, od štednje i kredita do partnerskih dogovora, djece i financijske budućnosti roditelja. Cilj nije savršen dijalog, nego iskreni razgovor.

Addiko banka se obvezala da će kontinuiranim osnaživanjem, motiviranjem i apeliranjem u javnom prostoru utjecati na povećanje postotka građana Hrvatske koji redovito razgovaraju o novcu s 36 posto u 2025. godini na 56 posto do 2028. godine. U prvih godinu dana kampanje ostvareno je povećanje od pet postotnih poena.

Više o rezultatima istraživanja, kao i devet konkretnih tema za početak razgovora o novcu, možete pronaći na poveznici: „Glasno o novcu".