U stožeru Zorana Milanovića zadovoljni su prvim neslužbenim rezultatima prema kojima je Milanović dobio najviše glasova.

20:12 Zoran Milanović, prema zadnjim neslužbenim podacima DIP-a ima 31,30 posto. Kolinda Grabar-Kitarović 27,83 posto.

Ante Kotromanović došao je u Tvornicu kulture dati potporu prijatelju Zoranu Milanoviću. komentirao je rezultate.

"Ja sam pratio sa strane, nisam sudjelovao u kampanji. Drago mi je zbog rezultata, ali prema ovom postotku jasno je da ljudi žele promjene. To je zanimljiv znak. Očito da se nešto u zadnjih pet godina nije dobro radilo", kazao je Kotromanović.

Na pitanje je li u kampanji Milanoviću glasove donio njegov karakter Kotromanović je rekao da on je čovjek sa stavom.

Izborni stožer Zorana Milanovića Foto: Igor Šoban/Pixsell

"On nije povodljiv. Donijet će odluku. Sa iskustvom koji je stekao kao premijer i kasnije kao konzultant on da može biti dobar predsjednik koji će pomoći privredi, otvoriti brojna vrata za zapošljavanja", dodao je Kotromanović. Kazao je da se s Milanovićem nakon objave prvih rezultata nije čuo.

"Nismo se čuli. Treba sad čekati. Noć je još duga. Noć je čarobna. Ali novi krug je nova bitka", zaključio je Kotromanović.

20:00 Stigli su i prvi neslužbeni rezultati Državnog izbornog povjerenstva. Prema prvim neslužbenim rezultatima DIP-a Zoran Milanović osvaja 32,02 posto, Kolinda Grabar-Kitarović 27,99 posto.

19:50 Prema izlaznim anketama objavljenima u 19:45, u drugi krug predsjedničkih izbora idu Zoran Milanović s 28,69 posto glasova i Kolinda Grabar-Kitarović s 25,63 posto glasova.

Miroslav Škoro je odmah iza Grabar-Kitarović s 24,26 posto glasova.

Osmijesi ne silaze s lica okupljenima u Tvornici kulture, u stožeru Zorana Milanovića.

"Ankete su dobre, nadam se da će tako i ostati nakon rezultata DIP-a. Pokušat ćemo dobiti slobodnomisleće glasače. Koji žele da predjsednik bude čovjek sa stavom" poručio je SDP-ov Siniša Hajaš Dončić.

"Ljudi žele normalnu Hrvatsku"

Dodao je da je drugi krug novi špil karata.

"Drugi dio kampanje su nove poruke. Naše poruke ići će prema uljuđenom djelu Hrvatske, koji prevladava. Postoji širok bazen ljudi koji žele normalnu Hrvatsku", poručio je Hajdaš Dončić

19:05 Zadovoljstvo u Tvornici kulture u Zagrebu, u stožeru kandidata Zorana Milanovića nakon prih rezultata izlaznih anketa prema kojima Milanović ide u drugi krug predsjedničkih izbora. Prema anketama, dobio je 29,58 posto glasova. U drugi krug trebao bi s aktualnom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, koja je prema anketama dobila 26,38 posto. Ankete su u Tvornici dočekane gromoglasnim pljeskom.

"Mi smo kampanju odradili tako da smo zadovoljni. Očekivali smo da smo biti prvi, ali dok to ne vidite, ne znate. No ovo su samo ankete. Idemo gledati što će biti dalje. Gledat ćemo što će biti do kraja", rekao je šef stožera Orsat Miljenić i zahvalio svima koji su izašli na izbore, ali i svim volonterima i ostalima koji su pomagali u kampanji.

"Kampanja je počela u lipnju. Lijepo se razvijala. Sad idemo do pobjede", kazao je Miljenić.

"Našoj zemlji treba malo više normalnosti, 6. siječnja postajemo uređenija zemlja", dodao je Miljenić.

Dodao je da se ne boji drugog kruga.

"Nama je svejedno tko će biti u drugom krugu. Mislim da će Zoran pobijediti. Mi nismo dijelili ljude. Kad Zoran pobijedi, bit će predsjednik svih", zaključio je šef Milanovićeva stožera.

Borzan: "Ovo nam je vjetar u leđa"

Svima se zahvalila i SDP-ova eurozastupnica Biljana Borzan.

"Naravno da sam zadovoljna. Ovo psihološka prednost. Nadam se da se taj postotak neće bitno mijenjati kada dođu rezultati. Nama je ovo dobar vjetar u leđa i dobar osjećaj. Htjela bih se zahvaliti svima koji su danas izašli na izbore i sudjelovali u ovom važnom događaju koji će se odraziti na živote naših građana idućih pet godina. Najviše onima koji su glasali za Zorana Milanovića“, rekla je Borzan.

Objasnila je koga bi voljela vidjeti u drugom krugu.

"Voljela bih da to bude Kolinda Grabar-Kitarović. Da to opet bude sraz velikih stranaka, HDZ-a i SDP-a. I da građani kažu odgovara li im sadašnja predsjednica i sve ono što je radila. Ili su željni promjene. Ja se tome iskreno nadam jer veliki broj građana koji odlaze iz Hrvatske govori da građani protestiraju. Nije glavni razlog odlaska mala plaća. Je, važan je, ali najvažnije su nepravda, korupcija i sve ono što se u Hrvatskoj danas događa i sve one afere koje proizvodi HDZ-ova Vlada. Očekujem da će se zbog toga dići građani u drugom krugu. I SDP-ovi birači, ali i svi oni koji se ne slažu s načinom na koji HDZ vlada i dati svoj glas Zoranu Milanoviću", zaključila je Borzan.