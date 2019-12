Državno izborno povjerenstvo (DIP) opovrgnulo je u srijedu da se nezavisnom predsjedničkom kandidatu Miroslavu Škori ne dopušta promatrati izbore i da se njegovim promatračima za to ne daju akreditacije te je izvijestilo da ih je do srijede ujutro u informacijski sustav uneseno više od tisuću.

DIP je Škorinim promatračima dao dozvolu za promatranje svih izbornih tijela u zemlji i inozemstvu, a do srijede ujutro u informacijski sustav uneseno je 1037 njegovih promatrača, izvijestilo je to povjerenstvo, dodajući kako je unos moguć do petka u podne pa broj, dakle, nije konačan.

Iz DIP-a su tako reagirali na Škorinu izjavu sa sučeljavanja 11 predsjedničkih kandidata na HRT-u, gdje je rekao da je njegov najveći problem to što ljudi koji bi trebali biti akreditirani kao promatrači ne dobivaju akreditacije za predsjedničke izbore. "Sve mi nekako miriše na nekakvu krađu jer treba nekog kandidata unijeti u drugi krug", izjavio je.

Odgovorili su i kako DIP ne izdaje akreditacije za promatranje izbora te da promatrači svoje pravo na to dokazuju službenom iskaznicom koju im izdaje i uručuje mjerodavno izborno povjerenstvo.

Ako takvo povjerenstvo zbog nekog razloga promatraču nije uručilo službenu iskaznicu, on će svoju ovlast na promatranje dokazati izbornom tijelu čiji rad promatra službenim preslikom rješenja DIP-a kojim je odobreno promatranje izbora i javnom ispravom na osnovi koje se može nedvojbeno utvrditi njegov identitet, istaknuli su iz DIP-a.

Zahtjevi za promatranje rada izbornih tijela (birački odbori, izborna povjerenstva, DIP) podnose se DIP-u, koji o tome donosi rješenje.

Nakon što kandidat, politička stranka ili birači koji su ga predložili dobiju dozvolu, sastavlja se popis promatrača i dostavlja preko aplikacije za unos promatrača, o čijem korištenju DIP izdaje posebnu tehničku uputu.

Status promatrača dokazuje se iskaznicom koju za promatranje rada općinskih i gradskih izbornih povjerenstava i biračkih odbora izdaje i uručuje općinsko ili gradsko povjerenstvo za čije je područje promatrač prijavljen. Službenu iskaznicu promatraču koji će promatrati njegov rad izdaje i uručuje DIP. (Hina)