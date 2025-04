Preach The RIČ: Edo Maajka i Who See predvode prvu najavu izvođača hip-hop festivala

Treće izdanje Preach The RIČ Festivala održava se 15. i 16. kolovoza 2025. u Šibeniku na svima poznatoj glazbenoj oazi - Martinskoj! Već treću godinu za redom ovaj hip-hop festival nastavlja svoju ucrtanu viziju i misiju, a to je razvijanje i podrška domaćoj sceni te njeno povezivanje s umjetnicima iz cijele regije i šire. Vruća atmosfera i ljetne blagodati Krešimirovog grada pokazali su da Preach The RIČ i ove godine ima odličnu formulu za najuzbudljiviju hip-hop avanturu na Jadranu.

Edo Maajka

Petak 15. 8.

Reper, tekstopisac, producent, kreativac, oštri kritičar i komentator društveno-političkih zbivanja, glazbenik je koji iza sebe ima više od dva desetljeća karijere, sedam studijskih albuma, više od 150 pjesama, i vjerojatno sve glazbene nagrade ovih prostora. Edo Maajka istaknuo se sceni od 2001. kada je objavio debitantski album "Slušaj mater", dobitnik je brojnih glazbenih nagrada, a već više od dva desetljeća svojim nastupima po regiji i šire garantira odličan provod uživo.

Who See

Subota 16. 8.

Dinamični hip-hop duo, koji čine Noyz i Dedduh, dolazi direktno s pjene Jadranskog mora iz Crne Gore. U gotovo 25 godina karijere, kreatori su pet albuma (upravo se radi na šestom), vlasnici više regionalnih nagrada i sudionici na svim relevantnim glazbenim festivalima u regiji. Neki od najvećih hitova "Đe se kupaš", "Reggaeton Montenegro", "Bar-Bari", "Nemam ti kad", definitivno će usijati atmosferu na Martinskoj i Preach The RIČ Festivalu.

Bepo Bagulin

Bepo Bagulin je omiški reper koji se na dalmatinskoj sceni pojavljuje proteklih nekoliko godina. Najčešće surađuje s mladim makarskim producentom Makom Vranješom s kojim je objavio i prvi EP "Skripta". Do sad je objavio i dva video spota za pjesme "Šta ti remeti um" i "Zagulin". Nastupio je na nekoliko festivala u Splitu i okolici te je često surađivao i sa splitskim reperom Krešom Bengalkom. Najavljuje dosta novog materijala u skorijoj budućnosti.

Green Hill

Feb i Rose - reperi iz Siska koji su se ovim zanatom počeli baviti 2010. godine, a sam kolektiv Green Hilla nastaje spajanjem 2015. godine s Who Am I, producentom iz Petrinje. Na treće izdanje Preach the RIČ Festivala dolaze nam predstaviti svoj album "Od malih nogu" koji je izašao početkom godine.

Ulaznice za Preach The RIČ

S objavom prvih izvođača u ponudi su festivalske ulaznice dostupne u pretprodajimpo cijeni od 45 eura, kao i jednodnevne za 25 eura. Edo Maajka nastupa u petak 15. kolovoza, a Who See u subotu 16. kolovoza. Ulaznice preko web-a možete nabaviti preko sustava Stereoticket, te na svim prodajnim mjestima, online i fizičkim, Entrio i Core event. Kupnjom festivalske ulaznice, svi posjetitelji dobivaju i mogućnost besplatnog kampiranja na Martinskoj, što će dodatno obogatiti njihovo iskustvo i omogućiti im da uživaju u svemu što ovaj festival ima za ponuditi.

