Sedamnaestogodišnja djevojka u četvrtak je spašena iz ruševina, jedanaest dana nakon što je potres magnitude 7,8 po Richteru pogodio južnu Tursku.

Turski spasioci u četvrtak su izvukli 17-godišnju djevojku iz ruševina nastalih u prošlotjednom razornom potresu. Sve je manje nade da će pod ruševinama naći još preživjelih.

Aleyna Olmez spašena je 248 sati nakon što je potres magnitude 7,8 sravnio sa zemljom čitave gradove. Diljem jugoistočne Turske i Sirije broj preminulih sada je najmanje 40.000.

