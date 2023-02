Snimka djevojčice koja je zaštitnički zagrlila mlađeg brata dok leže pod ruševinama svojeg doma nakon potresa u Siriji rasplakala je ljude diljem svijeta. Mališani su iz mjesta Haram u Siriji, a u strašnom su potresu ostali bez roditelja.

Petogodišnja Jinan ostala je zatrpana pod ruševinama s devetomjesečnim bratom Abdullahom, a pored njih, ispod ostataka kuće, bilo je tijelo njihove majke Suaad. Vidjela se samo njezina ruka, kao da ih je zadnjim dahom života pokušala zaštititi.

Spasio ih je Rahal, rođak njihova oca i mjesni šef policije, koji je zajedno s kolegama uspio izvući malog Abdullaha, ali njegova sestra bila je zarobljena. "Bila je prikliještena betonskom pločom, a nogu joj je probila željezna šipka", ispričao je Rahal za Guardian.

Za podizanje betonske ploče koristili su autodizalicu, ali da bi djevojčicu izvukli, morali su prerezati željeznu šipku koja joj je probila nogu.

