Ubojica iz Prečkog u ponedjeljak je pušten iz bolnice te je doveden u sjedište krim policije na prvo ispitivanje, a potom i prepraćen na Županijski sud u Zagrebu. Od tamo se javio reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić.

19-godišnji napadač se pred policijom branio šutnjom. Za sada mu je određen jednomjesečni istražni zatvor te će taj period provesti u Remetincu. Dobio je odvjetnika po službenoj dužnosti te on za medije još uvijek nije pričao o samoj taktici obrane kao ni ostalih detaljima.

Napadača se tereti za ukupno 45 kaznenih djela, 40 kaznenih djela odnosi se na povrede prava djeteta, a preostalih pet se odnose na teško ubojstvo djeteta i četiri teških ubojstava u pokušaju - troje djece i učiteljice.

Očekuje se da bi napadač tijekom večeri trebao biti prepraćen u Remetinec. Zajedno s odvjetnikom u naredna tri dana može podnijeti žalbu na određivanje istražnog zatvora, a to će razmotriti Viši sud.

Ako mu se dokaže krivnja, prijeti mu i do 50 godina zatvora. Tijekom dana, također je i do psihijatara stigla potvrda da je mladić sposoban za daljnji tijek krim obrade, što uključuje i ispitivanje. To doduše ne znači da će on na posljetku biti proglašen ubrojivim.

Jedna od mogućnosti je i da završi na trajnoj odnosno doživotnoj hospitalizaciji. To će se utvrđivati u daljnjem sudskom postupku.

