Područje Šibenika u srijedu je navečer pogodio potres jačine 2,6 prema Richteru.

Šibensko područje pogodio je u srijedu u 23:21 potres jačine 2,6 prema Richteru. Epicentar je bio kod Vrpolja, 13 kilometara jugoistočno od Šibenika, objavila je Seizmološka služba.

Građani su na društvenim mrežama objavili da su osjetili podrhtavanje.

"Lipo zatutnjilo u Ražinama", "Tutnjava kratko, Baldekin Šibenik", "Grebaštica dobro zadrmalo", "U Kaštelima samo tutnjava", "Eksplozija pa trešnja", neki su od komentara građana.

Čula se tutnjava iz tla slična onoj koja se čula kada je prije tjedan dana isto područje pogodio potres, javlja ŠibenikIN.

Na Twitter stranici Euromediteranskog seizmološkog centra zasad samo kratko piše da se potres osjetio i na području Zagreba, ali je u kometarima ispod objave više ljudi napisalo da se osjetio u Šibeniku.

