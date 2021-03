Dva su potresa pogodila Sjevernu Makedoniju jačine 4,2 i 4,7 prema Richteru u roku od nekoliko minuta.

Oko 22:17 sati prvi je potres pogodio područje 64 kilometara jugozapadno od glavnoga grada, Skoplja. Potres je bio jačine 4,7 prema Richteru na dubini od 10 kilometara, javlja EMSC.

M4.7 #earthquake (#земјотрес) strikes 64 km SW of #Skopje (North Macedonia) 16 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/my3A3cF3V3