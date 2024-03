Novi potres uznemirio Zagrepčane: "Opet taj zvuk prokleti"

Nakon što su Zagrepčane probudila dva potresa oko 2 sata ujutro u četvrtak, Zagreb je zatresao još jedan potres u 12:33 magnitude 1,5 prema Richteru, javlja Euromediteranski seizmološki centar.

Epicentar potresa bio je sedam kilometara od centra grada na dubini od jednog kilometra.

Seizmološka služba javila je da je potres s epicentrom na Medvednici, dva kilometra jugoistočno od Gornje Bistre bio magnitude 1.8 prema Richteru, a intenzitet u epicentru II stupnja EMS ljestvice.

Brojni građani dojavili su EMSC-u da su osjetili potres.

"Čuo se jezivi zvuk i tlo je malo zadrhtalo", "Kratki udar, neizvjesnost se nastavlja", "Opet taj zvuk prokleti", "Tutnjava i kratko drmanje", "Trese i drma", samo su neki od komentara.

