Snažan potres jačine 6,7 stupnjeva po Richteru pogodio je u petak indonezijski otok Javu, objavila je meteorološka agencija te zemlje, što je potaknulo neke stanovnike glavnog grada Jakarte da u panici pobjegnu iz zgrada.

Potres jačine 6,6 prema Richteru pogodio je područje Indonezije, u blizini Jakarte. Zasad nema prijave šteta ili žrtava.

Nema mira za Banovinu: Kod Petrinje se opet treslo - "Tutnjava iz daljine, kuća se zatresla. Do kada više?"

Nema mira za Banovinu: Kod Petrinje se opet treslo - "Tutnjava iz daljine, kuća se zatresla. Do kada više?"

Indonezijska meteorološka agencija (BMGK) priopćila je da je potres pogodio područje 52 km od pokrajine Banten na dubini od 10 km, ali da nije imao potencijal da izazove tsunami.

"Bila sam jako uplašena, odjednom se osjetio potres i bio je tako jak. Kad sam to osjetila, zgrabila sam bebu svog poslodavca i otrčala dolje", rekla je 38-godišnja stanovnica Jakarte, dadilja Ani.

Na aplikaciji EMSC-a korisnici javljaju da se jako osjetio, ali neki nisu znali što im je činiti. "Nalazim se u hotelu na devetom katu. Koji je protokol evakuacije za nas u karanteni", upitao je korisnik.

M6.6 #earthquake (#gempa) strikes 159 km W of #Jakarta (#Indonesia) 37 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/kmwnGnOw2v