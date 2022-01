Dok Vlada nudi novac za povratak u domovinu, neki već sada lupaju glavom o zid zbog takve odluke. Supružnici Franetović su to učinili ne zbog novca, već ljubavi prema rodnom kraju. I požalili - vrlo brzo. Naime, vratili su se iz SAD-a, u nadi da će provesti mirnu starost u rodnom Splitu. No njihovi planovi su se izjalovili! Mir se ubrzo pretvorio u pakao. Ne mogu normalno živjeti u svojem stanu jer im iz zidova probija voda iz kanalizacije, gledaju plijesan, udišu vlagu... I ne svojom krivicom.

Vlasnik stana iznad njih je splitski poduzetnik koji je od tog prostora napravio apartmane. Nekoliko vještaka potvrdilo je da je riječ o krivo izvedenim radovima i da se kanalizacijski sustav mora hitno sanirati - no on se jednostavno oglušuje.

Ulaže žalbe i tvrdi da to nema veze s njim. I tako - već gotovo četiri godine. Za to vrijeme, dvoje umirovljenika strepi, doslovno, za vlastiti život.

"U ovoj kući sam se ja rodio i nama je Split i Hrvatska uvijek bila u srcu i vratili smo se", kazao je Vjekoslav Franetović u prilogu reporterke emisije Provjereno Ane Malbaše.

"Tu smo oboje rođeni, tako da nam je to bilo normalno. Međutim, nismo očekivali ovo, eto što nam se dogodilo. To zbilja nismo očekivali", dodaje njegova supruga Snježana Franetović.

Pojavile se žuto-smeđe fleke

Lijep san o životu u Hrvatskoj, ovim se povratnicima brzo pretvorio u pravu noćnu moru. Godinama ne mogu mirno spavati u vlastitome stanu.

"U stanu 2016. su počeli na raznim mjestima curiti voda… U početku su to bile samo ovlažene površine nakon koje su izlazile žuto-smeđe fleke", navodi Vjekoslav.

"Nama nije jasno da se to tako može dogoditi. Još uvijek meni nije jasno", dodaje Snježana.

Osoba za koju smatraju da je odgovorna za njihovu nevolju, na rješenja sudova se oglušuje. Ali i na pozive ekipe Provjerenog. Zvali su mu i suprugu – konkretnog odgovora nema.

U blizini Bačvica

Smještena u blizini poznate splitske plaže Bačvice, od kamena izgrađena, više od sto godina stara. To je zgrada gdje žive supružnici Franetović.

U nju je ekipa Provjerenog ušla na njihov poziv. Čim su im otvorili vrata stana na prizemlju pokazuju kako izgledaju dijelovi zida u spavaćoj sobi.

"Ta voda je išla polako dolje i bilo je sve mokro. I onda nakon toga su se počele pojavljivati nečistoće, otpadne vode ću ja to zvati", navodi Vjekoslav Franetović.

U toaletu još gora situacija.

Pljuštalo im u kadu

"Počelo je na toj strani gore, pa smo opet malo brisali. Bilo nas je strah, preko ove grijalice da ide, tu je struja. Onda poslije toga je bila cijev gore i to je jednostavno pljuštilo u kadu, nas bi znalo probuditi po noći, čujemo vodu, trk dolazimo i to ide kao ludo", dodaje Snježana Franetović.

I to nije sve. U još su dvije prostorije takve slične tragove prebojili, ali uzalud.

Ružne slike nisu nastale preko noći. Već pet godina, kažu, iz zidova probijaju vode iz kanalizacije, pa i one fekalne. Skupljaju se vlaga, plijesan koja je, navodi Vjekoslav, pogubna za njegovo kronično stanje.

Sve je to krenulo, kažu, nedugo nakon što je stan iznad njih kupio jedan poduzetnik i odlučio ga malo preurediti.

"Tu su dolazili kamioni, sipali cement preko mog prozora, kabeli... Prvi problemi su počeli za vrijeme gradnje, već je počelo curiti", navodi Vjekoslav.

Nitko im nije pokazao projekt

Kako su radovi bili značajniji, kaže, a njima nitko nije pokazao projekt po kojem se izvode radovi u zgradi, prijavljuje ih građevinskoj inspekciji.

"Ja i suvlasnik smo tražili od njega da nam da glavni projekt, da nam kaže što radi. On je to obećao, pa nije poslao. Kad sam saznao što on radi, da radi četiri apartmana, onda sam ja to prijavio. Oni su bili kod njega tek kada je on završio glavne radove. Da je sve u redu i da ćemo dobiti odgovor da je sve u redu. A meni je bila pročelnica rekla da on to nikako ne može graditi bez građevinske dozvole", dodaje.

Kako je građevinska inspekcija, ističu, rekla da je sve po propisu, nadali su se da će sve u redu biti kasnije i nakon radova koji su se izvodili. Ali nije ispalo tako.

Pokušali su isprva mirno riješiti sve. "Ja sam mu i zadnji put rekla - 'pa čujte, mogli bi mi skupa popiti neko piće u vrtu, pa da budemo prijatelji'. Međutim, nažalost ja ne znam, nismo ništa uspjeli", navodi Snježana Franetović.

Održali su s njim, kaže njezin suprug, i jedan sastanak tijekom kojeg ga je molio da potpiše dokument da će sanirati štetu ako ona nastane prilikom radova.

"On je sjedio kod mene, digao se, počeo vikati, 'ne znate vi tko sam ja, neću ja to potpisivati'. Kada sam ja vidio što je on napravio, da to curi, onda sam tražio hitnu inspekciju. Oni nisu dolazili", navodi Vjekoslav Franetović.

Angažirali vještaka

Angažirao je onda, kaže, i vještaka.

"On je rekao da je tu potrebna hitna sanacija vodovodnog sustava, da se tu radi o jednoj nepravilno izgrađenoj vodoinstalaterskoj kontrukciji", navodi.

Na Općinskom sudu u Splitu pokreće se sudski postupak. I vrlo brzo, još, 2018. donosi se osiguranje privremenom mjerom. Potrebno je hitno sanirati kanalizacijski sustav.

"Postoji opasnost od požara, sigurnost života, vlasnika...", objašnjava Vjekoslav.

Ali kako se tuženik žalio na tu odluku, pokreće se i drugi parnički proces za opravdanost te izrečene mjere. I tada kreće trakavica kojoj se ne nazire kraj.

"On uložio žalbu, pa je ta žalba odbijena od Županijskog suda u Zagrebu, pa je vraćeno Općinskom sudu, onda je on morao uplatiti kaznu od 30.000 kuna koju ne znam je li on platio. Onda se on opet žalio", rekao je Franetović.

Angažirano više vještaka

Prije i tijekom procesa angažirano je više građevinskih vještaka. Svi oni govore slično, što se vidi i iz sudskog spisa.

"Iz uočenih tragova može se sa sigurnošću tvrditi da se događaju povremena izlijevanja (curenja) fekalne kanalizacije iz stana iznad predmetnog". "Potrebna žurna sanacija, postoji vjerojatnost da se dogodi požar". "Stan je neuvjetan i opasan za stanovanje", navode dvojica vještaka.

"U periodu od obavljenog dodatnog očevida (...) nastalo je novo vlaženje. Procjenjuje se da je nastalo nakon opterećenja odvoda otpadnim vodama u stambenom prostoru položenom na etaži prvog kata", zaključio je treći vještak.

I kao da tri stručna mišljenja nisu dostatna, sud je nedavno zatražio i četvrto.

"Četvrtog? Pa što su svi ti drugi vještaci tukci? I što oni ne znaju svoj posao? A plaćeni su od suda. Nije mi jasno", navodi Snježana Franetović.

"Nama se, mojoj ženi i supruzi nakon pet godina patnje i četiri godine suda apsolutno ništa nije situacija promijenila, nego ide na gore", dodaje njezin suprug Vjekoslav.

Trajanje postupka ovisi o nizu okolnosti

Ekipa Provjerenog pitala je Općinski sud u Splitu zašto sve tako dugo traje i čemu četvrti vještak.

Iz suda u odgovoru stoji, među ostalim, da trajanje postupka ovisi o nizu okolnosti kao što je složenost i broj dokaza, te da sudac samostalno donosi odluku vezano uz izvođenje dokaza pa tako i provođenja vještačenja, a sve po prethodnom prijedlogu stranaka, te potrebi dokazivanja činjenica.

Odvjetnik objasnio postupak

Nazvali su Josipa Mijića, vlasnika apartmana iznad supružnika Franetović.

Reporterka Ana Malbaša kazala je Mijiću: "Mi bismo htjeli vašu izjavu da vi nama pojasnite što se tu dogodilo i je li tu na tragu neko rješenje te situacije?". S druge strane bila je tišina, potom je veza prekinuta.

Otišli su do neutralnog odvjetnika da im pojasni što se može dogoditi kada netko ne postupi po privremenoj mjeri koju je izrekao sud. U ovom slučaju riječ je o sanaciji nastale štete u stanu koja je po mišljenju suda opasna za život i zdravlje stanara.

"Privremena mjera je jedan institut koji regulira Ovršni zakon i koji služi u principu kada je potrebno kao što i samo ime kaže, privremeno, odnosno hitno odreagirati i urediti odnose među strankama u situacijama kada se ne može čekati pravomoćnost klasičnog sudskog postupka. Ukoliko on po tome ne postupi, njemu je sud zapriječio određenu novčanu kaznu. Ukoliko on tu novčanu kaznu ne plati, ona mu se može zamijeniti kaznom zatvora. S tim da sud može izricati te novčane kazne sve dok se on ne pokori nalogu suda i ne postupi po toj privremenoj mjeri", objasnio je odvjetnik Toni Mandić.

Predlagatelj osiguranja, kaže Mandić, može i sam sanirati štetu "o svom trošku ako za to postoje pretpostavke i onda regresno tražiti od protivnika osiguranja u posebnom parničkom postupku".

Ali ovdje je problem što, da bi sanirao sam - mora ući u tuđe vlasništvo, a čeka se i četvrti vještak.

"A kako ćemo mi otići gore i popraviti to? Jer to se jedino može iz njegovog stana popraviti. Mi to ne možemo odavdje popraviti jer ne curi od nas. Naš odvjetnik nam kaže - 'ne smijete sad ništa dirati tako da ovaj četvrti vještak opet kad dođe mora to sve vidjeti'. Znači to i daje tako stoji", objašnjava Snježana Franetović.

Vlasnik se javio mailom

Dan nakon što je poklopio slušalicu, ekipi Provjerenog mailom javio i poduzetnik Josip Mijić. Tvrdi da svi radovi u njegovoj nekretnini obavljeni stručno i bez greške.

Da je on, po sudskom nalogu pustio vještaka u svoj stan i da je isti utvrdio - da tek postoji mogućnost da šteta na stanu Franetovića ima veze s njegovim stanom.

Navodi nadalje da je s izvođačem radova utvrdio da je problem u zajedničkoj vertikalnoj instalaciji zgrade, čiju sanaciju je predlagao, ali da ostali stanari ne žele sudjelovati. Također navodi da su svi nalazi vještaka koje spominje obitelj Franetović paušalni i naručeni od njih.

Ali samo jednog vještaka su angažirali supružnici dok još nije bilo sudskog procesa. Drugu dvojicu je angažirao sud. Svi su oni rekli slično i sve presude dosad nisu išle u njegovu korist.

Poznati splitski poduzetnik

Mijić je inače poznati splitski poduzetnik – suvlasnik Solin Građe, vlasnik hotela i apartmana. Već je kažnjavan zbog bespravne gradnje, a u prostoru koji je preuređivao na Bačvicama, također iznajmljuje apartmane. Kada nema gostiju, kažu supružnici Franetović, u njihov stan se ne slijeva voda.

"Neku večer je bio neko i tuširao se, odmah se sve to čuje jer pola banje gore otvoreno, odmah je iz one cijevi što smo mislili da je popravljena počelo curiti dolje u kupaonu i to ruzinava voda", navodi Snježana Franetović.

"On stalno tvrdi da je to od dovodne cijevi i da je to glavna dovodna cijev. Kako može biti glavna dovodna cijev? Onda bi to stalno curilo jer ovi susjedi gore stalno koriste vodu", dodaje.

"Meni je toga više dosta. Ja sam pod stresom. Ja imam neprospavane noći", rekao je njezin suprug Vjekoslav Franetović.

Boje se za zdravlje

Zbog dugogodišnjeg uvjeravanja suda i zbog kontinuiranog stresa kojem su izloženi, posebno je Snježanu Franetović strah za zdravlje supruga. Ima 76 godina i boluje od kronične bolesti. Ona ima 75 i zbog problema sa zdravljem morala je otići specijalistu.

Ima alergiju. "Alergiju na plijesan. Tako da eto dotle, grozno. Uzimala sam lijekove, onda sam prestala spavati tamo u onoj sobi i alergija je prošla. Prošla, kad sam se makla iz sobe, alergija je prošla nakon nekog vremena", navodi Snježana.

Umirovljenici, povratnici iz SAD-a

Oboje su umirovljenici. On je radio kao profesor fizike, a ona kao profesorica hrvatskog i engleskog jezika. Više od 30 godina proveli su u SAD-u i ondje tijekom svoje karijere ostavili značajan trag. Imaju dvije kćeri koje žive u Americi. A njih je nostalgija vukla natrag u Split.

"Ma najteže mi je da je ova naša Hrvatska, za koju smo mislili da je konačno sad Hrvatska, da je to naša zemlja i tako dalje, da se te stvari ovdje događaju. To je strašno. Da ja moram reći svojoj djeci - 'djeco, ne vraćajte se'. A kako bi nama bilo divno da se naša djeca vrate u svoju domovinu. One su rođene tu", navodi Snježana Franetović.

Država je, evo, ponudila i neku novčanu naknadu za ljude koji se odluče vratiti. Oni su se vratili i prije nego što je država donijela ovu odluku.

O tome kako komentira hrvatski sustav, Vjekoslav Franetović kaže: "Kako će se povratnici vratiti, ako i oni koji su se vratili nisu zakonom zaštićeni. Moje obraćanje vama je bilo upravo zato da se ja obratim vama jer se ja osjećam nezaštićen".

"Da možemo disati normalno"

"Nama je samo važno da nama to ne curi, da možemo živjeti normalno u normalnim okolnostima. Da možemo disati normalno, da možemo spavati u svom krevetu, da se ne moramo strašiti. Mi smo spremni na dogovor, mi smo spremni na sve, samo da se to okonča i da možemo normalno živjeti", dodaje Snježana Franetović.

Rješiv je ovo problem. I to brzo i ne tako skupo. No, investitor, poduzetnik Mijić, unatoč rješenjima suda, na njih se oglušuje. Puno je špeuklacija i samih supružnika Franetović o razlozima. No, ostaju samo na špekulacijama.

Više od svih riječi, govore slike koje možete vidjeti u priloženom videu. To su slike našeg sustava. Gotovo četiri godine, tri vještaka i više presuda u njihovu korist, a nijedna koja bi zaista i dovela do rješenja.

Sami vještaci upozorili su na mnoge opasnosti. Pitaju li se odgovorni – što ako se dogodi tragedija? Tragedija u kojoj bi osim zidova, vrlo lako mogli nastradati i ljudi koji jedino žele mirnu starost u svom domu.

