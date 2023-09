"Probudila me galama i trešnja": Potres pogodio susjednu Italiju

Potres, dio više od 60 seizmičkih događaja registriranih od utorka rano ujutro, dogodio se u 3:35, objavio je Talijanski nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju (INGV).

Potres je "stanovništvo osjetilo, ali prema prvim provjerama do sada nije prijavljena šteta", rekla je talijanska agencija za civilnu zaštitu u priopćenju.

"Prodbudila me galama i trešnja", "Krevet se tresao", "Trajalo je minutu, bilo je intenzivno", prijavili su Talijani Euromediteranskom seizmološkom centru.

