Poznati detalji stravičnog zločina u Markuševcu: Evo kamo je otišao ubojica nakon brutalnog smaknuća

Policijska uprava zagrebačka objavila je priopćenje nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja vezano za teško dvostruko ubojstvo u Markuševcu.

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke u suradnji s djelatnicima Vojne policije Ministarstva obrane RH dovršili su kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakom, pripadnikom Oružanih snaga RH, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva te nad 31-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela pomaganja u teškom ubojstvu na štetu 30-godišnjakinje i 38-godišnjaka.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da se 13. lipnja 2025. oko 17 sati, prema unaprijed dogovorenom planu s osumnjičenim 31-godišnjakom, a u namjeri da usmrti 30-godišnjakinju i 38-godišnjaka, osumnjičeni 29-godišnjak motociklom dovezao do stambene zgrade u Ulici Črna voda u Zagrebu.



Nakon što je svoj motocikl parkirao pokraj stambene zgrade, sumnja se, ušao je u otvoreni prostor garaže stambene zgrade te se prikrio čekajući dolazak oštećenih.



Petnaestak minuta iza 18 sati, nakon što su 30-godišnjakinja i 38-godišnjak ušli u garažni prostor, a potom i sjeli u parkirani automobil, osumnjičeni 29-godišnjak dotrčao je do njihovog automobila, prišao mu s vozačeve strane, a zatim iz neposredne blizine iz vatrenog oružja ispalio više hitaca u smjeru oštećenih. Uslijed ozljeda zadobivenih vatrenim oružjem 30-godišnjakinja i 38-godišnjak preminuli su na mjestu događaja.



Odnoseći sredstvo počinjenja, osumnjičeni je 29-godišnjak motociklom pobjegao s mjesta događaja te se, prema ranije osmišljenom planu i dogovoru s osumnjičenim 31-godišnjakom, dovezao do nekoliko ulica dalje udaljenog mjesta u podsljemenskoj zoni gdje ga je dočekao 31-godišnjak.



Nakon što je osumnjičeni 29-godišnjak motocikl predao 31-godišnjaku, od njega je, sumnja se, preuzeo svoj osobni automobil i njime se odvezao do mjesta svog rada dok je 31-godišnjak motocikl odvezao na adresu prebivališta osumnjičenog 29-godišnjaka, parkirao ga na nogostup ispred stambene zgrade, od kuda se potom odvezao svojim osobnim automobilom.



Tijekom realizacije kriminalističkog istraživanja, nakon njihovog uhićenja, provedene su pretrage domova i drugih prostora te pokretnih stvari osumnjičenih osoba.



Osumnjičeni 29-godišnjak i 31-godišnjak predani su pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu."

