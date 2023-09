Potres jačine 4,8 po Richteru zatresao sjevernu Italiju

Potres jačine 4,8 po Richteru zatresao je u 5:10 sjevernu Italiju. Epicentar je bio u Marradiju, 37 kilometara od Bologne, na dubini od oko 10 kilometara. Zasad nema dojava o materijalnoj šteti i ozlijeđenima.

Potres magnitude od 4,8 osjetio se u Firenzi i na širem području sjeverne Italije. Ljudi na ulicama bili su prestravljeni, očekuju se novi potresi, javlja Corriere della Serra.

Gradonačelnik Marradija Tommaso Triberti izjavio je za RaiNews24 da nije prijavljena nikakva posebna šteta.

Nakon snažnog potresa gradonačelnik Triberti odlučio je zatvoriti škole iz predostrožnosti. Potresni udari, kako se objašnjava, prestrašili su stanovništvo Marradija te su ljudi izišli na ulice. Aktiviran je općinski operativni centar. Soba za civilnu zaštitu grada Firence, koja prati situaciju, još nije primila izvješća o šteti.

Škole su zatvorene i u Borgo San Lorenzu, objavio je gradonačelnik Paolo Omoboni na Facebooku.

EMSC javlja da je potres bio jačine 4,9.

Uskoro više...

