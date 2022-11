Potres magnitude 2,9 po Richteru pogodio je otok Krk.

Potres magnitude 2.9 prema Richteru pogodio je u srijedu sjever otoka Krka, objavila je Seizmološka služba Republike Hrvatske, dodavši da je riječ o slabom potresu.

Potres se dogodio u 17 sati i 33 minute, a intenzitet u epicentru IV stupnja EMS ljestvice.

Epicentar potresa bio je na sjeveru otoka Krka kod Omišlja, dodaju seizmolozi.

🔔#Earthquake (#potres) M2.7 occurred 12 km SE of #Rijeka (#Croatia) 5 min ago (local time 17:33:24). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/vLZRuVvVcA

🖥https://t.co/LAThKsKWd7 pic.twitter.com/c6nJlvnXcM