Još nema kraja kišnim danima: Što nas sve očekuje u novom tjednu otkriva meteorolog

Očekuje se pretežno sunčano, ali ne posve stabilno vrijeme. U većini zemlje ima dosta sunca, ali tu i tamo ima i lokalnih nestabilnosti koje se manifestiraju kroz uglavnom kratkotrajne pljuskove, iako isto mogu biti praćeni grmljavinom.

Prizemno smo u polju izjednačenog tlaka, no sjevernije od nas nad Europom još uvijek se nalazi visinski vrtlog po čijem rubu se kreću kratkovalne doline koje povremeno destabiliziraju atmosferu, što je onda i uzrok lokalnih pljuskova, grmljavine i neverina. Jedna takva kratkovalna dolina preko naših krajeva premjestit će se u nedjelju.



Jutro će u većini zemlje biti sunčano, ali uz umjerenu naoblaku povremeno, i to većinom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. Neće biti stabilno, zato već u noći, osobito u Istri, može biti grmljavinskih pljuskova, no ne možemo ih isključiti ni drugdje na sjeverozapadu, u gorju i na sjevernom Jadranu. Zapuhat će umjereno jugo i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura, u kopnenom području od 13 do 17, a na Jadranu 20-ak, do najviše 23 stupnja.



Poslijepodne, većinom sunčano, no ponovno, uz jači dnevni razvoj oblaka može biti ponekog pljuska s grmljavinom u središnjoj Hrvatskoj. Puhat će umjeren jugozapadnjak, a temperatura će biti oko 30 stupnjeva.



U istočnim predjelima prevladavat će sunčano, povremeno i malo oblaka. Puhat će većinom slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura će biti od 30 do 32 stupnja.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu djelomice sunčano i nestabilno. Pljuskovi su mogući u noći sa subote na nedjelju i ujutro, te potom ponovno poslijepodne. Za sjeverni Jadran, za razdoblje između 17 i 22 sata na snazi je i Meteoalarm. Puhat će umjereno jugo i jugozapadnjak, koji povremeno, a osobito krajem dana, te uz pljuskove mogu na udare biti i olujni. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 25 do 28, a na moru od 27 do 29 stupnjeva.



U Dalmaciji će većinom prevladavati sunčano, te vrlo toplo i vruće. Na sjeveru je poslijepodne moguć poneki pljusak. Puhat će većinom umjereno jugo, no kao i drugdje, uz nestabilnosti vjetar lokalno može biti i jak. Dnevna temperatura, od 29 do 32 stupnja.



Temperatura mora je većinom između 23 i 25. U Šibeniku malo svježije - 22.



UV indeks, u nedjelju u Istri bit će umjeren, u gorju i na Kvarneru visok, a u najvećem dijelu Dalmacije i nizinske unutrašnjosti, vrlo visok.

Vrijeme idućih dana

I sljedećih dana vrijeme će biti djelomice ili pretežno sunčano, a u ponedjeljak uz jugozapadnjak i vruće. U noći na utorak te u utorak prijepodne u većini kopnene Hrvatske su izgledni pljuskovi s grmljavinom. Jugozapadnjak će okrenuti na sjeverac s kojim će potom malo i osvježiti.



Na moru će se zadržati pretežno sunčano. Samo su u utorak uz jači razvoj oblaka lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Puhat će većinom slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura, a zadržat će se vrlo toplo i vruće.



Prema trenutnim izračunima, nova prolazna promjena vremena s kišom, pljuskovima i grmljavinom moguća je u četvrtak, no prognoze za taj dio tjedna još uvijek nisu najpouzdanije.