Dejan Šarošević na svom gospodarstvu ima 70 grla svinja. I iako nije direktno u zoni zaštite, plaši se širenja zaraze.



"Naravno da nas je strah, velika tragedija. I za uzgajivače i za proizvođače kulena. Užas! Jednom riječju užas. Imamo barijeru odmah na kapiji, a imamo i na ulasku u objekte sa svinjama. Sve što je u našoj moći, koliko god možemo, trudimo se spriječiti dolazak kuge. Ako je to ikako moguće, molimo Boga da ne dođe", rekao je Šarošević.



I u ostatku Baranje, poznatoj po proizvodnji vrhunskog baranjskog kulena, strahuju za opstanak.

"Ogromna šteta će biti ako se to raširi. To će značiti jako teške uvjete za proizvodnju, i naravno, poskupljenje. Sad će transport biti skuplji, dezinfekcija, proizvodnja - na kraju će biti skuplji proizvod, opet smo u nekom problemu", rekao je Slobodan Stanković, proizvođač baranjskog kulena.



Ministarstvo je već izdalo uredbu lovačkim društvima da krenu u odstrel kompletne populacije divljih svinja na području cijele Baranje.



"Do sada smo imali da svedemo biološki minimum do 10 posto, a sad smo dobili naredbu da ide kompletan odstrel. Planiramo od idućeg tjedna organizirati kompletan odstrel da sve svinje izvadimo van", objasnio je Dražen Cvetko, predsjednik lovačkog društva Fazan.



I lovačka društva pridržavaju se biosigurnosnih mjera.



Iako u strahu i velikom oprezu, proizvođači su ipak optimistični. "Znam da će se to suzbiti na prostoru na kojem je, da će se malo to stisnuti kako se ne bi širilo dalje. S tim moramo živjeti", zaključio je Stanković.

Daljnji koraci

Reporterka Dnevnika Nove TV Matea Drmić je iz Jagodnjaka izvijestila o situaciji.

Drmić je javila da su za ponedjeljak najavljeni sastanci na kojima će se proizvođačima s područja Baranje dati točne upute o daljnjem postupanju na njihovim gospodarstvima.

Uspostavljena je zona zaštite u krugu od 3 kilometra i zona nadziranja od 10 kilometara.

Zabrinuti su i proizvođači izvan zona, no ipak su najviše u strahu mali proizvođači pogođeni kugom. Oni još imaju tradicionalno uzgojene svinje u svojim domaćinstvima koje koriste za vlastitu prehranu, što je tradicija u Slavoniji.

"Danas je u Baranji mirno, nismo naišli na veterinare, niti na ostale službe", nadodala je Drmić.