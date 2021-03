U utorak kasno poslijepodne Euromediteranski seizmološki centar zabilježio je umjeren potres u Austriji.

Prema njihovim prvim podacima, potres je imao magnitudu 4,9 po Richteru s epicentrom oko 50 kilometara južno od Beča na dubini od 10 kilometara.

M4.9 #earthquake ( #Erdbeben ) strikes 50 km S of #Vienna ( #Austria ) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/KqCPu8mQg4

Magnituda je naknadno umanjena na 4,2 po Richteru.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.2 in Austria 40 min ago pic.twitter.com/xmYNFQapkw