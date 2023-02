Jedan od omiljenih meksičkih spasilačkih pasa, koji je poslan u Tursku da pomogne u tamošnjim operacijama spašavanja, uginuo je tražeći preživjele pod ruševinama. Spasio je više od 10 ljudi.

"Duboko žalimo zbog gubitka našeg velikog suputnika, psa Protea", objavilo je u nedjelju na Twitteru meksičko Ministarstvo nacionalne obrane.

"Ispunio si svoju misiju kao član meksičkog izaslanstva u potrazi i spašavanju naše braće u Turskoj. Hvala ti na tvojem herojskom radu", navodi se u priopćenju ministarstva objavljenom na Twitteru.

Ministarstvo nije priopćilo kako je pas uginuo. U objavama na Twitteru pišu da je preminuo tijekom potrage za dvoje ljudi pod ruševinama. Na zadatku u Turskoj pronašao je najmanje 10 ljudi, prema nekim izvještajima i 15.

Proteo je bio jedan od 16 potražnih pasa koji su prošlog tjedna iz Meksika poslani u Tursku kako bi pomogli u operacijama potrage i spašavanja nakon razornog potresa.

"Srce našeg spasilačkog tima trenutačno leti za Tursku", tvitao je u utorak meksički ministar vanjskih poslova Marcelo Ebrard.

🇹🇷🇲🇽 Mexican rescue dog #Proteo died of exhaustion during rescue activities in #Turkey

According to the testimonies he helped rescue at least two individuals

A picture of his last rest before he goes in peace

Thoughts to all the heroes from around the world#earthquaketurkey pic.twitter.com/s29BGdSaky