Sinjani su ponovno zgroženi zbog krava koje bez nadzora hodaju gradom. Građani tvrde i da su neuhranjene. Problem s kravama traje duže vrijeme i više puta smo o njemu izvještavali. Ekipa Dnevnika Nove TV je provjerila gdje je zapelo s rješavanjem ovoga slučaja.

Već nekoliko dana sinjski volonteri obilaze krave. "Neke krave koje vidimo su privezane, a neke ne. Problem s ovim kravama traje duže vrijeme. A zbog ovog slučaja na teren su više puta izlazili i veterinarski inspektori", izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Mario Jurič.

Krave su ugibale, neuhranjene tumarale, brstile grmove po ulicama Sinja. Protiv vlasnika su dizani optužni prijedlozi, a čak je dobio i više od 40 tisuća kuna poticaja. Jurič je kazao da su probali doći do vlasnika krava, ali bezuspješno. Ljudi kažu da nema ni mobitel.

Vlasnik Slavko Domazet je u prosincu 2021. godine govorio da nije prekršio ni jedan zakon. "To sve je tralje go*ana od naroda meni napravilo! Ima ih koliko hoćeš, koliko meni treba", kazao je tada Domazet o životinjama.

Obrok koji daje svojim kravama košta kao jedan dobar ručak u zagrebačkom restoranu: "Bavljenje ovim poslom danas više nema smisla"

Gradonačelnik Miro Bulj je našao OPG koji bi ih preuzeo. Ali, krave imaju vlasnika i, tvrdi, to je ključan problem. "Ja upozoravam, vičem, pišem, šaljem komunalne redare. Šaljemo poštu na vlasnika krava, a on ne odgovara na nju jer je ne prima. Imamo županijsko povjerenstvo koje je dužno jer to ne može jedinica lokalne samouprave sama, nema ovlasti. Što bih ih ja trebao odvesti svojoj kući i svaki dan ih musti?", pita Bulj.

U Imotskom krađa krava na ispaši: Materijalna šteta veća od 50.000 kuna

Državni inspektorat u nedjelju za Dnevnik Nove TV kaže - životinje su dobrog zdravstvenog stanja. Gradu Sinju je, tvrde, naloženo da smjesti životinje. "Veterinarska inspekcija je rekla da su ove krave dobro ugojene i u najboljem zdravstvenom stanju. Vadili smo iz kanala krave, mrtve smo ih nalazili, ja sam ih nalazio. Ja sam napajao ove krave", napominje Bulj.

Ministarstvo poljoprivrede je izradilo tri milijuna kuna vrijedan Program potpore za zbrinjavanje napuštenih, izgubljenih i privremeno oduzetih domaćih životinja za 2022. Njime bi se sufinancirali troškovi zbrinjavanja. Grad Sinj, tvrde, nije poslao zahtjev za sudjelovanjem. Uskoro će biti objavljen novi Program, pa eto prilike.

Više o kravama u Sinju pogledajte u priloženom videu.

